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Μητσοτάκης από Λέρο: Δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε

μητσοτακης
clock 18:28 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. «Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο, το Γενικό Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της Καρδιολογικής, της Παθολογικής, της Γυναικολογικής και της Παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Λέρου Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού.

Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια επισκέφθηκε τον λιμένα του Λακκίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική προβλήτα και έχει δρομολογηθεί η επέκτασή της, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.

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