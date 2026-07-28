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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Super League

προγραμμα
clock 18:52 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. 

Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου, σε Νέα Φιλαδέλφεια και Καλαμάτα, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 22 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ-Ηρακλής

20:00 Καλαμάτα-Άρης

22:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος

Κυριακή 23 Αυγούστου

19:30 ΟΦΗ-Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός-Κηφισιά

21:00 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

21:30 Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης

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