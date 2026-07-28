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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Οι επιδόσεις των αθλητών του ΟΦΗ, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών

stivos
clock 18:29 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς μετάλλιο, αλλά με μια τέταρτη θέση και αρκετές 9ες (στις λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκριση στον τελικό για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο), η ομάδα στίβου του ΟΦΗ, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών που έγινε στο Βόλο.

Την 4η θέση, πήρε η σκυταλοδρομία του ΟΦΗ 4Χ400 (Σαατσάκης, Κόνιαρης, Μέμα, Μπεκίρι), με χρόνο 3.14.80, η οποία πέρσι πήρε την πρώτη θέση.

Την 9η θεση πήρε, ο Γιώργος Καλογεράκης στο μήκος (7.27), η Χρύσα Μαγουλάκη στο ακόντιο (43.85), ο Κλάιντι Μπεκίρι στα 800μ (1.53.23), ο οποίος για ένα εκατοστό έχασε την πρόκριση στην 8αδα του τελικού.

Η Χρύσα Μαγουλάκη πήρε την 12η θέση στη σφύρα με επίδοση 12 μέτρων που είναι ατομικό ρεκόρ.

Ο Αλέξιος Τζατζαράκης, πήρε την 10η θέση στα 400 μέτρα με 48.67.

Ο Μάρκος Τζίκας πήρε την 14η θέση στο δίσκο, με 42.94.

Η Αντα Φωτεινού, πήρε την 14η θέση στα 1500μ και τη 16η στα 800μ.

Στην 11η θέση η σκυταλοδρομία 4Χ100 (Σαατσάκης, Κόνιαρης, Μέμα, Μπεκίρι).

Στην 14η θέση ο Νίκος Χιώτης στα 400μ εμπόδια (57.03), ενώ ο Σαράντης Σαραντίνος 110μ, εμπόδια, είχε επίδοση 16.38

Με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, ολοκληρώθηκαν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα για τον ΟΦΗ, ο οποίος έκανε και φέτος μια εξαιρετική χρονιά και άφησε το στίγμα του, στον Ελληνικό κλασσικό αθλητισμό.

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