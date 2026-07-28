Η ζωή του Γιώργου Ζαμπέτα γίνεται σειρά στο Mega

Σε λαϊκούς δρόμους υπό τους ήχους του μπουζουκιού του Γιώργου Ζαμπέτα θα μας ταξιδέψει το Mega την προσεχή σεζόν, που κάνει κίνηση ματ κλείνοντας δυνατή σειρά-έκπληξη.

Η ζωή του μεγάλου λαϊκού συνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, που έγραψε μερικές από τις ομορφότερες μελωδίες της ελληνικής μουσικής και άφησε το προσωπικό του διακριτό στίγμα στο πεντάγραμμο της χώρας μάς θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη με τη μορφή μίνι σειράς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η βιογραφική σειρά με τίτλο «Πού 'σαι Ζαμπέτα» θα περιλαμβάνει συνολικά 16 επεισόδια, ενώ την παραγωγή υπογράφει η JK Productions. Η εταιρεία παραγωγήςτου Γιάννη Καραγιάννη εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη δημιουργία της βιογραφικής σειράς από την οικογένεια Ζαμπέτα, ενώ η εξιστόρηση της ζωής του θα βασιστεί σε αφηγήσεις που έχει καταγράψει η κόρη του, Κατερίνα Ζαμπέτα, σε βιβλίο. Η βιογραφική σειρά θα μεταδοθεί από το Mega. Όπως αναφέρει η Realnews το κανάλι ήρθε σε συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής και «κλείδωσε» τη ζωή του Ζαμπέτα για το νέο του πρόγραμμα.

Τη συγγραφή του σεναρίου ανέλαβε ήδη η σεναριογράφος Πέννη Φυλακτάκη, η οποία συστήθηκε στο ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό από τις «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1.

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