Δωρεάν Κοινωνικά Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Π.Ε. Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2026-2027 - Υποβολή αιτήσεων έως 2 Οκτωβρίου 2026

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι θα συνεχιστεί για το σχολικό έτος 2026-2027 η εφαρμογή των ΔΩΡΕΑΝ Κοινωνικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία της Π.Ε. Ηρακλείου.

Η αγαστή συνεργασία αυτή που έχει ξεκινήσει από το έτος 2013 έχει συμβάλει τα μέγιστα προς όφελος των παιδιών της Π.Ε. Ηρακλείου, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς κοινωνικό στιγματισμό στο αναφαίρετο δικαίωμά τους στη γνώση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 02-10-2026 στην υπηρεσία μας, επί της οδού Τηλεμάχου Πλεύρη 2 (περιοχή Ανάληψη) στο Ηράκλειο. (Προσοχή! Δεν θα δοθεί νέα παράταση στην ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων).

Τα Κοινωνικά Προγράμματα αφορούν στην :

Εκπαίδευση μαθητών στις ξένες γλώσσες. Στήριξη μαθητών Λυκείου στην προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις ( αποκλειστικά για τη Γ΄ Λυκείου ) Εκπαίδευση μαθητών, ηλικίας από 6 ετών έως 12 ετών, σε εκμάθηση αθλήματος και Διανομή σχολικών ειδών σε μαθητές των μικρότερων τάξεων του δημοτικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Εκκαθαριστικό Εφορίας

5. Έντυπο Ε1 και Ε9

*Για την εκμάθηση αθλήματος είναι απαραίτητη η ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης (από καρδιολόγο), η οποία θα προσκομιστεί στο αθλητικό σωματείο μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Άλλα δικαιολογητικά προαιρετικά, εφόσον συντρέχουν λόγοι:

1. Απόφαση ΚΕΠΑ

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Απόφαση επιμέλειας ανηλίκων

4. Ενοικιαστήριο/απόδειξη πληρωμής στεγαστικού δανείου Α΄ κατοικίας

Οικονομικά Κριτήρια :

εισόδημα επιβολής εισφοράς κλιμακούμενο ως εξής:

Για οικογένεια με δύο (2) μέλη: έως 7.500 € » » » » τρία (3) μέλη: έως 9.000 € » » » » τέσσερα (4) μέλη: έως 10.500 € » » » » πέντε (5) μέλη: έως 13.000 €

*Άνω των 5 ατόμων, για κάθε επιπλέον μέλος γίνεται προσαύξηση 20%

Περισσότερες πληροφορίες:

α. Στα τηλέφωνα: 2813410734-781-784

β. Στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης :www.crete.gov.gr ,

(Ενότητα: Ενημέρωση/Ανακοινώσεις) &

(Ενότητα :Ψηφιακές Υπηρεσίες /Οδηγός του Πολίτη / Κατηγορία: Δημόσια Υγεία & Κοινωνική Μέριμνα) ,.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ