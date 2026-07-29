Σπαραγμός στα Μάλια για τον 27χρονο Δημήτρη...

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Με βαρύ πένθος αποχαιρετούν σήμερα στα Μάλια τον Δημήτρη Εργαζάκη, τον 27χρονο που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα του.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον άτυχο νέο, η κηδεία του οποίου τελείται το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ο πρόωρος χαμός του 26χρονου έχει προκαλέσει συγκίνηση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Δημήτρης επέστρεφε από την εργασία του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στην οδό Μάχης Κρήτης στα Μάλια και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοιχίο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο τα τραύματά του ήταν μοιραία με συνέπεια να αφήσει την τελευταία του πνοή.

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