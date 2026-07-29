Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ μου, με τη σημερινή πανσέληνο εστιάζεις στο να κάνεις τα πράγματα όπως τα θέλεις. Οι στόχοι σου γίνονται πιο συγκεκριμένοι κι αυτό που φαίνεται να σε απασχολεί είναι τα άτομα που σε στηρίζουν και αντιλαμβάνονται καλύτερα το νόημα και την ουσία σε όσα θέλεις να κάνεις. Η σιγουριά που αποπνέεις ανοίγει εύκολα τον δρόμο, χρειάζεται όμως να παραμείνεις επικεντρωμένος στον στόχο σου. Ο τρόπος που θα το εκφράσεις όλο αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα –αλλά και τις επόμενες μέρες– επομένως εστίασε σε λεπτομέρειες και μη θεωρείς τίποτε δεδομένο ή εύκολα διαχειρίσιμο.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, η πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο θέματα που αφορούν επαγγελματικά, στόχους και επαγγελματική πορεία, αλλά και την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. σημαντικά ζητήματα που έχεις να διαχειριστείς φαίνεται να διογκώνονται στο κεφάλι σου, όμως, αν τα δεις με ψυχραιμία, θα καταλάβεις πως είναι σημαντικές ευκαιρίες που θα αποδώσουν αργότερα. Αυτή η σιγουριά που έχεις δεν είναι κακό να γίνει η βάση που θα κινηθείς. Παράλληλα, δώσε βάση στα οικονομικά σου και μην ανοιχτείς πριν υπολογίσεις σωστά τα πράγματα.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και σου δημιουργείται μια διάθεση για αλλαγή και για να αφήσεις πίσω σου κομμάτια που δεν σε γεμίζουν και δεν σου προσφέρουν ουσιαστικά πράγματα. Εστιάζοντας στο τι μπορεί να υπάρχει πίσω απ’ όλα αυτά που σου φαίνονται πιο έντονα, μπαίνεις στη διαδικασία να κατανοήσεις, αλλά και να επικοινωνήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά τα θέλω και τις σκέψεις σου. Η οπτική σου διευρύνεται και γίνεται πιο αισιόδοξη, αλλά και πιο βαθιά. Καλό είναι να μη βιαστείς και να μην αγνοήσεις όσα σου λένε δικοί σου άνθρωποι. Πάντα έχουν κάτι να συμπληρώσουν και να σε βοηθήσουν να στοχεύσεις καλύτερα προς αυτά που θέλεις.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, η πανσέληνος σήμερα φέρνει στην επιφάνεια οικονομικά, ανασφάλειες και βαθιά κι έντονα συναισθήματα. Το κλίμα είναι περίεργο και είναι εύκολο να υπάρξει μια υπερβολή στο πώς ερμηνεύεις τα πράγματα, καθώς οι υπόνοιες που έχεις σε κάνουν επιφυλακτικό και καχύποπτο. Στα οικονομικά, είναι σημαντικό να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να μην αφήσεις τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις να σε «κερδίσουν». Υπάρχουν ευκαιρίες για ανοίγματα, όμως θέλει να είσαι προσεκτικός σε λεπτομέρειες και ψιλά γράμματα. Παράλληλα, υπάρχει μια ένταση σε συζητήσεις, καθώς πέφτουν στην αντίληψή σου διάφορα που λέγονται πίσω από την πλάτη σου.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, είναι μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική αλλά και τυχερή μέρα για σένα. Η πανσέληνος έρχεται και φωτίζεις κομμάτια συνεργασιών, σχέσεων και διαπροσωπικών σχέσεων γενικά που θα αλλάξουν ριζικά το κλίμα, το πώς κινείσαι μέσα σ’ αυτές, αλλά και πώς τις διαχειρίζεσαι. Πάθη μέσα στη σχέση ξυπνούν. Νέα ανοίγματα και επαφές φαίνεται να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες. Επειδή όμως θα υπάρξουν και κρίσεις και ξεκαθαρίσματα, καλό είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να μην κινηθείς παρορμητικά ή με έπαρση. Δώσε βάση σε νέα πρότζεκτ και απόφυγε να κλείσεις συμφωνία χωρίς καθαρή εικόνα για το δικό σου κέρδος.

Παρθένος



Παρθένε μου, η πανσέληνος σήμερα σε κάνει να εστιάσεις σε κομμάτια δουλειάς και καθημερινότητας και να βρεις έναν τρόπο να διαχειριστείς σημαντικά ζητήματα εκεί. Η ένταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα ίσως κορυφώνεται και η δική σου στάση αλλάζει. Αντιλαμβάνεσαι πως η απόσταση που παίρνεις είναι σωτήρια σε πολλά κομμάτια και όσο εξετάζεις σφαιρικά τα κομμάτια αυτά, σου είναι και πιο εύκολο βρεις την άκρη και την πιο αποτελεσματική λύση. Ωστόσο, απόφυγε –όσο μπορείς– τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις στη δουλειά. Δεν είναι η μέρα για να μπλεχτείς σε τέτοια.

Ζυγός



Ζυγέ μου, αυτή η πανσέληνος φέρνει τα θέλω σου μπροστά και σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς τον τρόπο που διεκδικείς και κυνηγάς αυτά που θέλεις να κατακτήσεις. Τα πράγματα αλλάζουν και πλέον νιώθεις πως οι ευκαιρίες που δημιουργούνται δεν πρέπει να περάσουν αναξιοποίητες. Μέσω φίλων και ομάδων δημιουργούνται ανοίγματα, αλλά παίρνεις και έμπνευση που σου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς καλύτερα και πιο ουσιαστικά. Το να προσπαθείς να τους καταλάβεις όλους και να κρατήσεις ισορροπίες σε έχει κουράσει και φέρνει μια νευρικότητα στην επιφάνεια. Ειδικά σε συζητήσεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, αυτή η πανσέληνος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Αποκαλύψεις, έντονες συζητήσεις και αλλαγές ισορροπιών έρχονται για να φέρουν τα πάνω κάτω αλλά και να ξεκαθαρίσουν με κάποιον τρόπο το τοπίο και το πώς πρέπει να κινηθείς στη συνέχεια. Έντονα συναισθήματα διογκώνουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσέξεις τις αντιδράσεις, αλλά και το πώς μεταφράζεις τα όσα παρατηρείς. Από την άλλη, κάποιες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη δουλειά κάνουν πιο ξεκάθαρη την κατεύθυνση που πρέπει να πάρεις. Προσοχή σε έξοδα και αντιπαραθέσεις με φίλους.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα είσαι σε μια έντονη φάση. Με την πανσέληνο έρχονται στο προσκήνιο σκέψεις και συζητήσεις που έχουν προηγηθεί, αλλά και άλλες που θέλεις καιρό να κάνεις. Από τη μία είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα κι από την άλλη μπαίνεις στη διαδικασία εστιάσεις σε κομμάτια που θα διευρύνουν τους ορίζοντές σου και θα σου προσφέρουν νέες εμπειρίες. Που θα σε βοηθήσουν να ανακτήσεις την αισιοδοξία σου, χωρίς να προσπεράσεις τις μέχρι τώρα εμπειρίες που είχες. Δώσε λίγη προσοχή σε προστριβές, κυρίως με συνεργάτες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν θέματα στη δουλειά.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, ασφάλεια, αξίες αλλά και οικονομικά θέματα έρχονται στην επιφάνεια με τη σημερινή πανσέληνο. Είναι μια μέρα που όλα χρειάζονται προσοχή και όχι βιαστικές και σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις. Τα πάντα είναι εύκολο να διογκωθούν. Υπάρχει μια υπερβολή. Στα θετικά, οι εξελίξεις στα οικονομικά φέρνουν θετικές ευκαιρίες αλλά και ανοίγματα που μπορούν να προχωρήσουν άνετα, αρκεί να τα διαχειριστείς και να τα διαπραγματευτείς με σύνεση. Το πρόγραμμα είναι κάπως φορτωμένο κι αυτό φέρνει μια επιπλέον κούραση και μια άρνηση να εμπλακείς σε αχρείαστες συζητήσεις.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, οι αποκαλύψεις που φέρνει η πανσέληνος επαναφέρουν στο προσκήνιο γεγονότα που δεν έχουν κλείσει και έχουν ένταση. Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός στον τρόπο που θα κινηθείς, αλλά και στο πόσο εύκολα μπορεί να αντιδράσεις σε πράγματα που θα ακούσεις από τους γύρω σου. Η θέση και ο ρόλος σου μέσα σε σχέσεις και συνεργασίες ξεκαθαρίζει και φέρνει ριζικές αλλαγές και στη στάση που κρατάς. Από την άλλη, αποκαλύπτονται και σημαντικές ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες που συζητάς. Πολύ σημαντικό να μην ανοιχτείς οικονομικά, αλλά και να προσέξεις λίγο τα λόγια σου.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, η πανσέληνος σήμερα φέρνει αποκαλύψεις και στρέφει το ενδιαφέρον σου παράλληλα σε θέματα βαθιά και πιο ψυχολογικά. Ίσως είναι η στιγμή που θα χρειαστεί να δεις τα πράγματα ως έχουν και να πάρεις αποφάσεις που θα δρομολογήσουν τα επόμενά σου βήματα. Κάπου η κούραση είναι αρκετή και πλέον δεν μπορείς να διαχειριστείς τα διάφορα που προκύπτουν και δεν τους είχες δώσει βάση. Είναι η ευκαιρία να κάνεις τις δουλειές σου πιο εύκολα, αλλά και να βάλεις σαν προτεραιότητα το πώς νιώθεις με τις επιλογές σου. Δείξε προσοχή σε σχέσεις, καθώς εκεί οι εντάσεις δημιουργούν μια επιπλέον ταραχή.