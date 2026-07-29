UEFA: Έτοιμες να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ οι ευρωπαϊκές Εθνικές ομάδες

Η ένταση μεταξύ FIFA και UEFA αυξάνεται και, πλέον, προσεγγίζει ένα οριακό επίπεδο, μετά τη χθεσινή «βόμβα» των Financial Times περί ιδιωτικοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είδηση που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με το Sky News UK, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες συζητούν την πιθανότητα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου εάν ο Ελβετός αξιωματούχος προχωρήσει με το σχέδιό του να ανοίξει το κεφάλαιο μιας νέας εμπορικής εταιρείας που συνδέεται με ιδιώτες επενδυτές.

Οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA αναμένεται να συναντηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης αργότερα αυτή την εβδομάδα για να εξετάσουν το θέμα και να καθορίσουν μια κοινή θέση. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πρόταση που υπέβαλε η FIFA για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, μιας θυγατρικής στην οποία θα ανατεθεί μέρος των περιουσιακών στοιχείων και των εμπορικών δραστηριοτήτων της διεθνούς ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο που σκιαγράφησε η FIFA, η νέα εταιρεία θα αποτιμηθεί σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μπορούσε να πουλήσει μερίδιο άνω του 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, συγκεντρώνοντας περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το έργο λέγεται ότι αναπτύσσεται με την υποστήριξη της JPMorgan, ενώ ο όμιλος που αναφέρεται ως ο κύριος επενδυτής είναι η Thrive Eternal, με επικεφαλής τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζος Κούσνερ, αδελφό του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Δυσαρέσκεια των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών



Οι εθνικές ομοσπονδίες φέρεται να μην ενημερώθηκαν εκ των προτέρων και έμαθαν για το σχέδιο μόνο μέσω του Τύπου, ενώ η στρατηγική φέρεται να μην συζητήθηκε καν κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη την παραμονή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA φέρεται να επιβεβαίωσε επίσημα την ύπαρξη του έργου μόνο μετά τη δημόσια δήλωση της UEFA, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη δυσαρέσκεια προς τη διοίκηση του Ινφαντίνο κι εκφράζοντας την αντίθεσή της σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εντός της Ευρώπης, η προθυμία για καταφυγή στην πιο ακραία απειλή αυξάνεται: αποχώρηση από τις παγκόσμιες διοργανώσεις εάν ο Ινφαντίνο δεν αποφασίσει να τροποποιήσει ή να εγκαταλείψει το έργο. Η πρώτη εκδήλωση που θα επηρεαστεί θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών που έχει προγραμματιστεί για τη Βραζιλία το 2027, ακολουθούμενο από το τουρνουά Ανδρών το 2030.

Οι... μπίζνες του Ινφαντίνο



Οι σχέσεις του Ινφαντίνο με άτομα κοντά στην οικογένεια Τραμπ αποτελούν ένα περαιτέρω στοιχείο έντασης. Ο Τζος Κούσνερ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου που αναφέρεται ως πιθανός επενδυτής στη νέα εταιρεία της FIFA, είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες, ο Ινφαντίνο είχε επίσης προωθήσει την πιθανότητα ενός κρυπτονομίσματος FIFA κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η World Liberty Financial, μια επιχειρηματική επιχείρηση που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.

Ο πρόεδρος της FIFA υπερασπίστηκε το έργο, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία μιας αυτόνομης εμπορικής εταιρείας θα αύξανε τους πόρους που διατίθενται στις 211 ομοσπονδίες-μέλη. Στον κύκλο 2027-2030, κάθε ομοσπονδία θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων, από τα 8 εκατομμύρια δολάρια που έχουν προγραμματιστεί σήμερα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για υποδομές, εκπαίδευση προπονητών, εθνικές ομάδες, αγώνες και δραστηριότητες βάσης.

«Η επόμενη φάση ανάπτυξής μας απαιτεί μια δομή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, στην οποία η εμπορική πλευρά του παιχνιδιού λειτουργεί ως μια στοχευμένη και αφοσιωμένη επιχείρηση, με την αξία της να κατανέμεται περισσότερο και καλύτερα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

«Κάθε ομοσπονδία-μέλος της FIFA θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να λάβει ένα δίκαιο μερίδιο της διαθέσιμης χρηματοδότησης για να χτίσει το δικό της μέλλον, αποφασίζοντας η ίδια αντί να βασίζεται σε άλλους. Πρόκειται για τον εκδημοκρατισμό του ποδοσφαίρου παγκοσμίως», πρόσθεσε.

Η αποζημίωση του Ινφαντίνο



Ωστόσο, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η FIFA φέρεται να μην έχει καν δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα πιθανά μπόνους που έχουν προβλεφθεί για τον Ινφαντίνο σε σχέση με μια συναλλαγή αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από τότε που ανέλαβε πρόεδρος της FIFA, ο αμφιλεγόμενος πια παράγοντας έχει λάβει συνολικές αποδοχές που ξεπερνούν τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά:



⦁ 1,41 εκ. ευρώ το 2016



⦁ 1,45 εκ. το 2017



⦁ 3,1 εκ. το 2018



⦁ 3,0 εκ. το 2019



⦁ 2,8 εκ. το 2020



⦁ 2,98 εκ. το 2021



⦁ 3,64 εκ. το 2022



⦁ 4,3 εκ. το 2023



⦁ 4,44 εκ. το 2024



⦁ 5,29 εκ. το 2025



ΣΥΝΟΛΟ: 32,41 εκατομμύρια ευρώ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

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