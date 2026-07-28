Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του κι έκανε... τατουάζ τον Ντε λα Φουέντε

Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός Μαρκ Κουκουρέγια απέδειξε ότι είναι άνθρωπος που... κρατά τον λόγο του, πραγματοποιώντας την υπόσχεση που είχε δώσει να κάνει τατουάζ το πρόσωπο του ομοσπονδιακού προπονητή της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ είχε δηλώσει πριν από τον τελικό ότι, εφόσον η Ισπανία κατακτούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα «χτυπούσε» στο σώμα του το πρόσωπο του προπονητή του. Μετά τη νίκη της «ρόχα» επί της Αργεντινής στον τελικό, ο Ντε λα Φουέντε είχε πει χαμογελώντας πως περίμενε από τον Κουκουρέγια να τηρήσει την υπόσχεσή του.

Την Τρίτη (28/7), ο ποδοσφαιριστής έκανε πράξη τα λόγια του, επιλέγοντας να κάνει τατουάζ στο αριστερό του χέρι μια απεικόνιση του Ντε λα Φουέντε να κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Η υπόσχεση εκπληρώθηκε», έγραψε ο Κουκουρέγια σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας παράλληλα σύντομα βίντεο από τη διαδικασία του τατουάζ.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ το πάνω μέρος απ’ τις πιτζάμες της συζύγου του ως γούρι, αγωνίστηκε βασικός και στους οκτώ αγώνες της Ισπανίας στη διοργάνωση, συμβάλλοντας ώστε η ομάδα του να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της σε επτά παιχνίδια.