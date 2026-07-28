Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός άνδρας από ατύχημα με αλυσοπρίονο ενώ έκοβε ξύλα

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αμφιλοχίας ο τραγικός θάνατος ενός 68χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ατύχημα με αλυσοπρίονο κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr ο 68χρονος αναχώρησε από το σπίτι του τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026, προκειμένου να μεταβεί σε δασική περιοχή στην περιοχή της Φτελιάς για να κόψει ξύλα. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και δεν επέστρεφε, οι συγγενείς του ανησύχησαν και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στην επιχείρηση συμμετείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. Λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από αλυσοπρίονο. Όπως όλα δείχνουν, την ώρα που επιχειρούσε να κόψει ψηλό δέντρο, το αλυσοπρίονο ξέφυγε από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα, προκαλώντας βαρύ τραυματισμό σε κεντρική αρτηρία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης προανάκρισης.

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