Πλατανιάς: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον πεσόντα στην Κύπρο Κοσμά Γιαννακάκη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στο Μνημείο Γιαννακάκη στο Ζουνάκι, η εκδήλωση τιμής και μνήμης που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Κοινότητα, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζουνακίου, αφιερωμένη στον πεσόντα κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, καταγόμενο από τον Δήμο Πλατανιά, Λοχία της 1ης Μοίρας Καταδρομών, Κοσμά Γιαννακάκη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος, στον χαιρετισμό του, ανέφερε: «… Η Κύπρος παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της εθνικής μας μνήμης. Σήμερα τιμούμε τον συμπατριώτη μας Κοσμά Γιαννακάκη και όλους τους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν το 1974, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του Ελληνισμού. Η θυσία τους αποτελεί διαρκές χρέος μνήμης και ευθύνης για όλους μας, ώστε να μη λησμονήσουμε ποτέ την ιστορία της μαρτυρικής Κύπρου…»

Image

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της απόδοσης τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Κύπρο.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αργύρης Μαλακωνάκης, εκπρόσωπος του Συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ '74», ο οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974, στη δράση των Ελλήνων καταδρομέων και στη θυσία του Κοσμά Γιαννακάκη, μεταφέροντας ιστορικά στοιχεία και προσωπικές μαρτυρίες.

Image

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ενώ η Ριζίτικη Παρέα Καλλιθέας απέδωσε ριζίτικα τραγούδια και μαντινάδες.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά Χρήστος Αρχοντάκης, Γιώργος Καλαϊτζάκης, Πολυχρόνης Σημαντηράκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Βουρδουμπάς, ο Προεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζουνακίου Γιάννης Περράκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Χανίων, κ. Χατζηιωάννου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων αποτίνοντας φόρο τιμής στον ήρωα του Δήμου Πλατανιά και σε όλους όσοι θυσιάστηκαν κατά τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου το 1974.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: