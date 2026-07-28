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GOSSIP - LIFESTYLE

Παπαμιχαήλ: Απαγορεύει τη χρήση εικόνας και ονόματος της μητέρας του χωρίς την άδειά του

αλικη
clock 20:00 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, συνοδεύοντάς την με μια δήλωση σχετικά με τη χρήση τόσο του ονόματος όσο και της εικόνας της από τρίτους.

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», έγραψε χαρακτηριστικά 

αλίκη

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