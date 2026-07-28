ΤΡΙ.28 Ιου 2026 21:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκατέλειψε τόπο τροχαίου στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη στη Φλώρινα

περιπολικό
clock 20:18 | 28/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος κατηγορείται 70χρονος Ι.Χ. αυτοκινήτου. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενεπλάκη χθες σε τροχαίο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με 45χρονο δικυκλιστή, ενώ φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.

Συνελήφθη τελικά λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα Ο δικυκλιστής φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Σε άλλη περίπτωση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 62χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης

Φονική έκρηξη στην Κορινθία: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες -Οι παραλείψεις και το βίντεο-ντοκουμέντο

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Σκοτώνοντας τον γιο της, πίστευε ότι τον προστάτευε», λέει η αδελφή του Ιταλού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θεσσαλονίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis