Εγκατέλειψε τόπο τροχαίου στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη στη Φλώρινα

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Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος κατηγορείται 70χρονος Ι.Χ. αυτοκινήτου. Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ενεπλάκη χθες σε τροχαίο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με 45χρονο δικυκλιστή, ενώ φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.

Συνελήφθη τελικά λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα Ο δικυκλιστής φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Σε άλλη περίπτωση, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 62χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του υπό την επήρεια αλκοόλ.

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