Η στρατηγική της πενιάς: Βουλευτής Επικρατείας "βάζει κάτω" επαγγελματίες τραγουδιστές (βίντεο)

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Αν ψάχνετε το επόμενο βαρύ πυροβολικό του ΠΑΣΟΚ για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, μην κοιτάτε μακριά. Ο Παναγιώτης Δουδωνής απέδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικό «timing», όχι μόνο στις συνταγματικές αναλύσεις, αλλά και στο ρεμπέτικο πεντάγραμμο.

Η αυθόρμητη ερμηνεία του στην «Παράξενη Κοπέλα» του Μανώλη Χιώτη, μέσα σε ταβέρνα των «ανήσυχων» Εξαρχείων, δεν ήταν απλώς μια χαλαρή σαββατιάτικη έξοδος. Ήταν μια επίδειξη επικοινωνιακής άνεσης που θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες της πολιτικής.

Τα πολιτικά "μηνύματα" πίσω από τις πενιές

Το να τραγουδάς Χιώτη στα Εξάρχεια δείχνει έναν πολιτικό που δεν φοβάται να κυκλοφορήσει σε «δύσκολες» περιοχές και "σπάει" τα στερεότυπα των αποστειρωμένων πολιτικών γραφείων.

Ο Δουδωνής, ως πανεπιστημιακός και συνταγματολόγος, έχει την ταμπέλα του τεχνοκράτη. Με το μικρόφωνο ανά χείρας, έδειξε ένα ανθρώπινο, λαϊκό προφίλ που «γράφει» εξαιρετικά στα social media.

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