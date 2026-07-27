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ΚΡΗΤΗ

Ασφυκτική η κατάσταση με το νερό στο Ηράκλειο – Νέα γεώτρηση σχεδιάζει η ΔΕΥΑΗ

βρύση
clock 15:24 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν σαν αποτέλεσμα να δοκιμάζεται σκληρά το σύστημα υδροδότησης της πόλης ειδικά στα ψηλά σημεία όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν καλύπτονται. Το τελευταίο τριήμερο είναι πολύ πιεστική η κατάσταση και ειδικά στην περιοχή των Βασιλειών της Άνω Φορτέτσας και του Αγίου Βλάση οι κάτοικοι ζουν δύσκολες ώρες αφού το νερό δεν επαρκεί και οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται.

Η πλευρά της ΔΕΥΑΗ διαπιστώνει ότι οι στάθμη στις δεξαμενές του νερού στην πόλη δεν μπορούν να ανέβουν, αλλά στα ψηλά σημεία η κατάσταση είναι οριακή και απαιτείται άμεση ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ο σχεδιασμός να προχωρήσει μια νέα γεώτρηση στην περιοχή των Βασιλειών για την οποία υπάρχει σχετική αδειοδότηση, παρά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράζει ο όμορος Δήμος.

Ωστόσο η θέση της ΔΕΥΑΗ είναι ότι δεν μπορούν να υποφέρουν 2.000 άνθρωποι για 100 κυβικά νερού την ώρα που μπορεί να δώσει η συγκεκριμένη γεώτρηση την οποία θα μπορεί να αξιοποιεί και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων αφού το Ηράκλειο εκτιμάται ότι τα χρειάζεται το νερό αυτό μόνο το καλοκαίρι.

Μάλιστα η πλευρά της ΔΕΥΑΗ σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων θα μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης και του γειτονικού Δήμου για να καλύψει τις καλλιέργειες του. Στο μεταξύ πολλά είναι τα προβλήματα στην υδροδότηση και στην Αγία Τριάδα όπου οι κάτοικοι της περιοχής δοκιμάζονται σκληρά τις τελευταίες πέντε μέρες. Όπως προκύπτει τα προβλήματα αυτά συνδέονται με τα δίκτυα των οπτικών ινών που σκάβουν στην άσφαλτο και προκαλούν συνεχώς ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, διαπίστωσαν ότι σε μια έκταση με διαφορά 60 μέτρων υπήρχαν τρία διαφορετικά σπασίματα αγωγών. Μάλιστα όπως εξηγούν έγινε προσπάθεια να φτιαχτεί το δίκτυο αλλά εξακολουθεί να μην έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση με αποτέλεσμα ακόμα και όταν γίνεται διανομή νερού τα ντεπόζιτα να μην μπορούν να γεμίσουν και οι άνθρωποι να υποφέρουν.

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