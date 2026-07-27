Καλλιτεχνική κολύμβηση: Πρωταθλητής Ελλάδας ο ΚΟΗ στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων Β’ και Κ8-Κ

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Με μια εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων και σημαντικών διακρίσεων ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 26 Αυγούστου στην Αθήνα τα Πρωταθλήματα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων-Κορασίδων Α’, Παίδων-Κορασίδων Β’ και Κ8-Κ9, με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου να πρωταγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

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Στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Α’, ο ΚΟΗ κατέκτησε ένα χρυσό και τρία αργυρά μετάλλια, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στη γενική βαθμολογία.

Στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Β’, κατέκτησε δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο και αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας με 178 βαθμούς.

Στην κατηγορία Κ8-Κ9, ο ΚΟΗ κατέκτησε επίσης δύο χρυσά και ένα αργυρό μετάλλιο, αναδεικνυόμενος Πρωταθλητής Ελλάδας με 66 βαθμούς.

Οι επιτυχίες αυτές, σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, δεν αποτυπώνουν μόνο τη σημερινή δυναμική του Ομίλου, αλλά αποτελούν και την καλύτερη εγγύηση για το αύριο. Το μέλλον της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης έχει έντονα το όνομα του ΚΟΗ.

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Κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Α’

Χρυσό μετάλλιο στο Σόλο με την Αθηνά Γεωργιουδάκη, η οποία συγκέντρωσε 361.6382 βαθμούς. Την 7η θέση κατέλαβε η Μαρία Λυδία Αλετρά με 320.4996 βαθμούς.

Αργυρό μετάλλιο στο Ντουέτο με τις Μαρία Λυδία Αλετρά και Αθηνά Γεωργιουδάκη, με 287.5926 βαθμούς. Στην 4η θέση κατατάχθηκε το δεύτερο Ντουέτο του ΚΟΗ, με τις Μαρία Κώστογλου και Ελένη Άννα Χαριστάκη, συγκεντρώνοντας 256.0421 βαθμούς.

Αργυρό μετάλλιο στο Ελεύθερο Κόμπο με τις Μαρία Λυδία Αλετρά, Αθηνά Γεωργιουδάκη, Σταυρούλα Κάββαλου, Μαρία Κελαράκη, Μαρία Κώστογλου, Ελένη Μεραμβελιωτάκη, Μελιτίνη Πετράκη, Ιουλία Τσαβολάκη, Ελένη Άννα Χαριστάκη, Πελαγία Χρονάκη και αναπληρωματικές τις Γεωργία Μαρούδα και Σμαράγδα Ψυκάκου, με 203.0993 βαθμούς.

Αργυρό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ομαδικό με τις Μαρία Λυδία Αλετρά, Αθηνά Γεωργιουδάκη, Σταυρούλα Κάββαλου, Μαρία Κώστογλου, Ελένη Μεραμβελιωτάκη, Ιουλία Τσαβολάκη, Ελένη Άννα Χαριστάκη, Πελαγία Χρονάκη και αναπληρωματική τη Μελιτίνη Πετράκη, με 333.3741 βαθμούς.

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Κατηγορία Παίδων-Κορασίδων Β’

Χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο με τις Κοραλία Βασιλάκη και Αλίνα Μανούσακα, οι οποίες συγκέντρωσαν 286,3282 βαθμούς. Το δεύτερο Ντουέτο του ΚΟΗ, με τις Ραφαηλία Ειρήνη Κιβωτίδη και Ευαγγελία Παππά, κατέλαβε την 6η θέση με 255.9426 βαθμούς.

Χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ομαδικό με τις Νεφέλη Βάγκε, Κοραλία Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Κάββαλου, Ραφαηλία Ειρήνη Κιβωτίδη, Αλίνα Μανούσακα, Δανάη Μούρκα, Ευαγγελία Παππά, Αναστασία Περυσινάκη και αναπληρωματικές τις Εμμανουέλα Μανούσακα και Ήλια Τοούλια, με 330.4876 βαθμούς.

Αργυρό μετάλλιο στο Κόμπο με τις Κοραλία Βασιλάκη, Κωνσταντίνα Κάββαλου, Ραφαηλία Ειρήνη Κιβωτίδη, Αλίνα Μανούσακα, Εμμανουέλα Μανούσακα, Δανάη Μούρκα, Ευαγγελία Παππά, Ειρήνη

Συναδινάκη και Αναστασία Περυσινάκη, με 273.3182 βαθμούς.

Στο Ελεύθερο Σόλο, η Κοραλία Βασιλάκη κατέλαβε την 4η θέση με 286.6632 βαθμούς και η Αλίνα Μανούσακα τη 10η θέση με 268.6670 βαθμούς.

Κατηγορία Κ8-Κ9

Χρυσό μετάλλιο στο Μικτό Ντουέτο με τον Αλέξανδρο Μαρτιμιανάκη και την Ελένη Δαμιανάκη, με 89.8958 βαθμούς.

Χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ομαδικό με τον Αλέξανδρο Μαρτιμιανάκη και τις Ελένη Δαμιανάκη, Ιφιγένεια Μοσχάκη και Μαρίνα Τζώρτζη, με 94.4500 βαθμούς.

Το δεύτερο Ομαδικό του ΚΟΗ κατέκτησε την 6η θέση με τις Ειρήνη Αποστολάκη, Σοφία Αργυράκη, Ραφαέλα Κορνάρου, Νικολέτα Κουτάντου, Δήμητρα Σπυριδάκη και Αλίκη Χούμα, συγκεντρώνοντας 87.6083 βαθμούς.

Αργυρό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο με τις Ελένη Δαμιανάκη και Ιφιγένεια Μοσχάκη, με 79.6125 βαθμούς. Το δεύτερο Ντουέτο του ΚΟΗ, με τις Ιωάννα Καραμανωλάκη και Ελισάβετ Πετροπούλου, κατετάγη στη 13η θέση με 48.3917 βαθμούς.

Οι επιτυχίες στην Α’ φάση

Πριν από την τελική φάση των Πρωταθλημάτων Κορασίδων Α’ και Β’, είχε διεξαχθεί η Α’ φάση των διοργανώσεων, στην οποία οι αθλήτριες του ΚΟΗ είχαν επίσης σημειώσει σημαντικές επιτυχίες.

Στις Κορασίδες Α’, η Αθηνά Γεωργιουδάκη, ανάμεσα σε 56 αθλήτριες, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Σόλο, ενώ η Μαρία Λυδία Αλετρά κατέλαβε την 4η θέση.

Στο Ελεύθερο Ομαδικό, το πρώτο Ομαδικό του ΚΟΗ κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ το δεύτερο Ομαδικό κατέλαβε τη 10η θέση.

Αργυρό μετάλλιο κατέκτησε και το Ντουέτο με τις Μαρία Κώστογλου και Ελένη Άννα Χαριστάκη. Την 7η θέση κατέλαβαν οι Μαρία Λυδία Αλετρά και Αθηνά Γεωργιουδάκη, ενώ οι Μελιτίνη Πετράκη και Ιουλία Τσαβολάκη κατατάχθηκαν στην 11η θέση, ανάμεσα σε 37 Ντουέτα.

Στις Κορασίδες Β’, στο Ελεύθερο Σόλο, η Κοραλία Βασιλάκη κατατάχθηκε 7η, η Αλίνα Μανούσακα 10η και η Νεφέλη Βαγκέ 15η, ανάμεσα σε 46 αθλήτριες.

Στο Ελεύθερο Κόμπο, οι αθλήτριες του ΚΟΗ κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Στο Ελεύθερο Ντουέτο, η Κοραλία Βασιλάκη με την Αλίνα Μανούσακα κατετάγησαν στην 5η θέση, η Ραφαηλία Ειρήνη Κιβωτίδη με την Ευαγγελία Παππά στην 8η θέση και η Αναστασία Περυσινάκη με την Ήλια Τόουλια στην 11η θέση, ανάμεσα σε 40 Ντουέτα.

Τέλος, στο Ελεύθερο Ομαδικό, η ομάδα του ΚΟΗ κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΗ συγχαίρει θερμά τις προπονήτριες του Ομίλου, Λέλα Μαμιαούρη και Πέλα Λιαδάκη, οι οποίες, με συνέπεια, αφοσίωση και εξαιρετική δουλειά, κράτησαν για ακόμη μία χρονιά τον Κολυμβητικό Όμιλο Ηρακλείου στην κορυφή.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν, επίσης, σε όλες τις αθλήτριες και στον αθλητή της ομάδας για την προσπάθεια, την εξαιρετική παρουσία και τις σπουδαίες διακρίσεις τους.

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