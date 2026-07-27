ΔΕΥ.27 Ιου 2026 15:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα» (βίντεο)

πασοκ
clock 14:06 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μερικές «ζοφερές, αλλά άγνωστες στον πολύ κόσμο πτυχές του Ελλάδα 2.0 στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων» επιχειρεί να αναδείξει, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πέμπτο κατά σειρά σποτ που δημοσιοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της καμπάνιας του με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «εξόχως προβληματική» πραγματικότητα σε αυτό το πεδίο, αναφέροντας ειδικότερα ότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει και την τεχνολογική πρόοδο, το ελληνικό νοικοκυριό και η επιχείρηση εξακολουθούν να υποφέρουν από το ακριβό και αργό διαδίκτυο, ακριβό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. «Εξακολουθούμε να πρωταγωνιστούμε στην Ε.Ε. σε κόστος πρόσβασης, εξακολουθούμε να υπολειπόμαστε του μέσου ευρωπαϊκού όρου σε ταχύτητες σύνδεσης. Την ίδια ώρα παραμένει το χάσμα σε επίπεδο περιφερειών ως προς την ταχύτητα στις σταθερές συνδέσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος για καύσιμα: Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση μέτρων

Μητσοτάκης από Αυστρία: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πασοκ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis