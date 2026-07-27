ΠΑΣΟΚ: «Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα» (βίντεο)

Μερικές «ζοφερές, αλλά άγνωστες στον πολύ κόσμο πτυχές του Ελλάδα 2.0 στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων» επιχειρεί να αναδείξει, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πέμπτο κατά σειρά σποτ που δημοσιοποιεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της καμπάνιας του με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «εξόχως προβληματική» πραγματικότητα σε αυτό το πεδίο, αναφέροντας ειδικότερα ότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει και την τεχνολογική πρόοδο, το ελληνικό νοικοκυριό και η επιχείρηση εξακολουθούν να υποφέρουν από το ακριβό και αργό διαδίκτυο, ακριβό σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. «Εξακολουθούμε να πρωταγωνιστούμε στην Ε.Ε. σε κόστος πρόσβασης, εξακολουθούμε να υπολειπόμαστε του μέσου ευρωπαϊκού όρου σε ταχύτητες σύνδεσης. Την ίδια ώρα παραμένει το χάσμα σε επίπεδο περιφερειών ως προς την ταχύτητα στις σταθερές συνδέσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

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