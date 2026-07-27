Δήμος Ηρακλείου: Λιγότερες αιτήσεις, περισσότερες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκονται φέτος οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, με τον αριθμό τους να καταγράφει ιστορικό χαμηλό. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Περυσινάκης, κατατέθηκαν συνολικά 1.580 αιτήσεις, όταν το 2018 είχαν φτάσει τις 2.880, γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι η υπογεννητικότητα έχει πλέον επηρεάσει και τον Δήμο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον κ. Περυσινάκη, όλα τα νήπια θα εξυπηρετηθούν, καθώς η κάλυψη των αιτήσεων θα φτάσει το 100%, ενώ ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το ποσοστό κάλυψης στα βρέφη, όπου διαχρονικά καταγράφεται έλλειψη θέσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης.Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση περίπου 1.150 παιδιά, ενώ απομένουν περίπου 100 ακόμη περιπτώσεις που θα εξεταστούν.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, τον Σεπτέμβριο θα γίνει νέα αξιολόγηση των διαθέσιμων θέσεων, με στόχο να φιλοξενηθούν ακόμη περισσότερα παιδιά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σημαντικός αριθμός παιδιών θα ενταχθεί στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος voucher, γεγονός που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον συνολικό αριθμό των παιδιών που θα εξυπηρετηθούν τη φετινή χρονιά.

«Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες», τόνισε ο κ. Περυσινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να μην μείνουν παιδιά εκτός των δημοτικών παιδικών σταθμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - τροχαία: Χάνονται στην άσφαλτο οι νέοι - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Κρήτη: Κρίσιμες ώρες για το 2χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα - Το 5λεπτο που νίκησε τον θάνατο

Κρήτη: Στο νοσοκομείο η κόρη, με χειροπέδες η μητέρα

Κρήτη: Οι διάλογοι - σοκ της μαφίας των ιατροδικαστικών εκθέσεων πριν από τις απολογίες