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ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή των πυροβολισμών στο Σιάτλ: Τρεις οι νεκροί -Συνελήφθη ύποπτος, αναζητείται ακόμη ένας

Σιάτλ
clock 12:28 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Σιάτλ, σε φεστιβάλ φαγητού, το βράδυ της Κυριακής 26.07.2026 (τοπική ώρα).

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 4 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη έναν ύποπτο ενώ έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη ενός.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο Seattle Centre, το οποίο φιλοξενούσε το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle όλο το Σαββατοκύριακο. Ενώ οι παρευρισκόμενοι απολάμβαναν τους μεζέδες και τα περίπτερα εξυπηρετούσαν το κοινό, ακούστηκαν τουλάχιστον 8 με 9 πυροβολισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία του Σιάτλ.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών. Όπως φαίνεται, εργαζόμενος προωθεί στα social media τα καλούδια του, όταν ξαφνικά ακούγεται τουλάχιστον ένας πυροβολισμός. Ο ίδιος φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή αλλά οι πολίτες ψάχνουν να δουν από που προέρχεται αυτός ο τρομακτικός ήχος.

Δείτε το βίντεο:

Σε δευτερόλεπτα οι παρευρισκόμενοι ξεκινούν και τρέχουν, σπάζοντας ακόμα και τα κιγκλιδώματα. Ο εργαζόμενος εν τέλει πέφτει κάτω για να προστατευτεί ενώ φίλοι του του φωνάζουν «πυροβολισμοί, πέσε κάτω».

Στους 3 οι νεκροί – 2 ετών παιδί ανάμεσα στους τραυματίες

Αν και ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 2 νεκρούς, λίγη ώρα μετά ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι τραυματίες φέρεται να είναι τουλάχιστον 5, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων.

Η δήμαρχος Κέιτι Γουίλσον δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Centre. Ένας δεύτερος ύποπτος διέφυγε από το σημείο και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, πρόσθεσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Τάιρον Ντέιβις.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι ένοπλος και πολύ επικίνδυνος.

Σιατλ

Εκτίμησε ότι οι ύποπτοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον.

Δείτε βίντεο από την σύλληψη του ύποπτου:

Το αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι επικράτησε το «απόλυτο χάος» μετά τους πυροβολισμούς.

Εκπρόσωποι του Σιάτλ και της πολιτείας της Ουάσινγκτον καταδίκασαν την ένοπλη επίθεση ως πράξη «άσκοπης βίας».

«Οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους διασώστες καθώς εργάζονται για να διατηρήσουν τους ανθρώπους ασφαλείς», δήλωσε ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, στα social media.

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