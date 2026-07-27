Κρήτη: «Κούριερ με τρίχες» και εξαφανιζόμενα μηνύματα: Η συνομιλία δικηγόρου με τον τοξικολόγο

Με κούριερ έστειλε τρίχα για DNA. Μια ακόμη συγκλονιστική αποκάλυψη για το πώς το κύκλωμα της Κρήτης θησαύριζε με δικηγόρους που απλά ζητούσαν αλλοιωμένες εκθέσεις για ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση και καρπώνονταν χιλιάδες ευρώ ως αμοιβή για τις «Εξυπηρετήσεις».





«Με κούριερ…»

Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνομιλία, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης, φέρνει στο φως τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, γινόταν η επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή τοξικολογίας που έχει συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των Χανίων με συνήγορο για υποθέσεις που αφορούσαν τοξικολογικές εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες.







Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρίσκεται η αποστολή δειγμάτων τρίχας μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, οι οδηγίες για τη συλλογή του υλικού, οι οικονομικές συμφωνίες, αλλά και η χρήση εφαρμογής με ενεργοποιημένη λειτουργία εξαφανιζόμενων μηνυμάτων.







Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στη συνομιλία, ο καθηγητής τοξικολογίας έδινε οδηγίες για τον τρόπο λήψης των δειγμάτων, ενώ ο συνήγορος αναλάμβανε τη μεταφορά του υλικού και την επικοινωνία με τα πρόσωπα που αφορούσαν οι υποθέσεις.







Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, η συζήτηση ξεκινά με αναφορά σε προηγούμενη υπόθεση και στην αποστολή αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ακολουθεί διάλογος για το δείγμα που επρόκειτο να αποσταλεί.







Ο συνήγορος ρωτά πόση ποσότητα δείγματος απαιτείται, με τον καθηγητή τοξικολογίας να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την ποσότητα των τριχών και τον τρόπο αποστολής.







Σύμφωνα με τη συνομιλία, το δείγμα θα τοποθετούνταν σε φάκελο και θα αποστελλόταν στη διεύθυνση που θα υποδείκνυε ο καθηγητής τοξικολογίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι προηγούμενα μηνύματα είχαν διαγραφεί λόγω της λειτουργίας προσωρινής αποστολής.





Ο διάλογος που τον «καίει»

-Συνήγορος: «Έχουν σβηστεί. Γιατί είχες κάνει εξαφανιζόμενα μηνύματα. Για αυτό στο είπα. Δεν μπορούσα να τα βρω.»







-Καθηγητής Τοξικολογίας: «Α, ωραία…»

Στη συνέχεια της συνομιλίας γίνεται αναφορά σε ποσότητα δείγματος και στα σημεία από τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν οι τρίχες.







-Συνήγορος: «Τριάντα τρίχες;»







-Καθηγητής Τοξικολογίας: «Ναι, περίπου τόσες… Από όποια σημεία…»







-Συνήγορος: «Από τα μαλλιά και το εφηβαίο;»







-Καθηγητής Τοξικολογίας: «Ναι… και θα τα βάλεις σε ένα φακελάκι… να στα στείλει.»





Η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορές σε οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη υπόθεση, με τον Συνήγορο να αναφέρει ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον μήνα. Λίγο αργότερα, η συζήτηση περνά σε νέα υπόθεση που αφορά άτομο το οποίο είχε συλληφθεί για υπόθεση κοκαΐνης και επρόκειτο να περάσει από ανακριτική διαδικασία.







Ο Συνήγορος ζητά νέα πραγματογνωμοσύνη, ενώ ο Καθηγητής Τοξικολογίας εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.







-Συνήγορος: «Χρειάζομαι και άλλη πραγματογνωμοσύνη μάλλον… μέχρι την Παρασκευή.»







-Καθηγητής Τοξικολογίας: «Δεν γίνεται τώρα αυτό. Σε μία μέρα δεν υπάρχει περίπτωση.»







Στη συνέχεια, ο Συνήγορος αναφέρεται στο πρόσωπο της υπόθεσης λέγοντας ότι πρόκειται για βαρύ χρήστη κοκαΐνης, ενώ ο Καθηγητής Τοξικολογίας επιμένει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και χρόνος.







-Συνήγορος: «Είναι βαρύς χρήστης κοκαΐνης… αυτό μπορώ να στο εγγυηθώ και εγώ.»







-Καθηγητής Τοξικολογίας: «Μπορούμε να πάρουμε τα δείγματα, αλλά δεν θα είναι έτοιμο αυτό. Δεν γίνεται τυπικά να γίνουν όλα αυτά τα έγγραφα.»







Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορά στον τρόπο λήψης του δείγματος, καθώς το πρόσωπο που αφορά η υπόθεση βρίσκεται υπό κράτηση.







Ο Καθηγητής Τοξικολογίας εμφανίζεται να επισημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει με τρόπο που να μπορεί να υποστηριχθεί επίσημα.







-Καθηγητής Τοξικολογίας: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι εκεί αυτό… πρέπει να είναι κάπως επίσημα αυτό. Για να φανεί.»







Ο Συνήγορος αναφέρει ότι το δείγμα θα μπορούσε να σταλεί μέσω συγγενικού προσώπου με κούριερ, ενώ στη συνέχεια συζητούνται οι αμοιβές.







-Συνήγορος: «Θα συνεννοηθώ και ό,τι καλύτερο για την τιμή και θα σας ενημερώσω.»







Σε άλλο σημείο της συνομιλίας γίνεται αναφορά σε ποσό άνω των 1.000 ευρώ για τη νέα υπόθεση.







-Συνήγορος: «Θα μιλήσω και εγώ να δω τι λεφτά έχει… Πάνω από χίλια σίγουρα.»







Η συνομιλία επεκτείνεται και σε τρίτη υπόθεση, την οποία ο Συνήγορος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή, κάνοντας αναφορά σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης.







-Συνήγορος: «Ήθελα να είμαι προετοιμασμένη. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το άλλο. Είναι εγκληματική.»







Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο συνομιλητές αναφέρονται σε διαφορετικές υποθέσεις, σε δείγματα τρίχας, σε πραγματογνωμοσύνες και σε οικονομικές συμφωνίες.







Το περιεχόμενο της καταγεγραμμένης συνομιλίας, όπως περιλαμβάνεται στη δικογραφία, εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης τοξικολογικών εκθέσεων.

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