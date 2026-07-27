Πύρινη λαίλαπα σε Γαλλία και Ισπανία – Σε απόσταση 11 χιλιομέτρων από το Μπορντό η φωτιά

Άνιση μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα.

Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά, που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη χερσόνησο Καπ Φερέ, απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης και κινείται προς αυτήν.

Οι τοπικές αρχές, πάντως, διευκρινίζουν ότι προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί η εκκένωση του Μπορντό, αν και παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για κάθε πιθανό σενάριο. Στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης ζουν περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 200.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις γύρω περιοχές. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας των εκτοπισμένων με τη συνδρομή επιχειρήσεων και ιδιωτών, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης.

Ο δήμαρχος της Σεστά, Ζερόμ Στεφ, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «πρωτοφανή σε μέγεθος», κάνοντας λόγο για «αγώνα δρόμου» προτού επιστρέψουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να φθάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Μπορντό δήλωσε ότι η πυρκαγιά κινείται πλέον «απρόβλεπτα» και πως προς το παρόν δεν ωθείται από τους ανέμους, γεγονός που δίνει πολύτιμο χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από το μέτωπο. Ο δήμαρχος της Σεστά ανέφερε επίσης ότι η κατάσταση βελτιώθηκε προσωρινά μετά τις βροχοπτώσεις της νύχτας και την εξασθένηση των ανέμων.

Ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανότελ, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει «εβδομάδες ή ακόμη και μήνες».

«Η πραγματική πρόκληση είναι η αντοχή. Βρισκόμαστε πιθανότατα μπροστά σε μια κατάσταση παρόμοια με εκείνη της μεγάλης πυρκαγιάς στο Λαντιρά το 2022, η οποία θεωρήθηκε επίσημα σβησμένη μόλις το 2025. Για πολλούς μήνες θα απαιτούνται συνεχείς εναλλαγές πυροσβεστικών δυνάμεων από ολόκληρη τη Γαλλία», δήλωσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο κυβερνητικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Η Γαλλία ενισχύεται και από ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεταξύ άλλων με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair από την Κροατία, δύο Air Tractor από την Πορτογαλία και ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ χαρακτήρισε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην οικονομία «κεραυνό», αποκαλύπτοντας ότι περισσότερες από 13.000 επιχειρήσεις έχουν εκκενωθεί μόνο στην περιοχή της Ζιρόντ. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν για έως και τρεις εβδομάδες τα έξοδα προσωρινής μετεγκατάστασης των κατοίκων που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές της Ζιρόντ, των Λαντ και του Βαρ, ανεξάρτητα από το αν οι κατοικίες τους υπέστησαν ζημιές.

Στη Ζιρόντ έχουν αναπτυχθεί επίσης 1.200 αστυνομικοί για την αποτροπή λεηλασιών στις περιοχές που έχουν εκκενωθεί, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά και η ξενοδοχειακή ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο του Μπορντό, αν και οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά.

Στη Γαλλία έχουν ήδη απομακρυνθεί περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι, ενώ δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Λαντ οδήγησε στην εκκένωση ακόμη 36.000 ανθρώπων.

Ισπανία: 280 χλμ η περίμετρος της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Ανταποκριτές που βρίσκονται στην επαρχία Άβιλα περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, με την έντονη μυρωδιά του καπνού να καλύπτει την περιοχή και πολλές εστίες να εξακολουθούν να καίνε. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει φθάσει τα 174 μίλια (περίπου 280 χιλιόμετρα), γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο μέγεθος του μετώπου. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς τις επόμενες ημέρες.

Νέα μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Η εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Βαλένθια, Πιλάρ Μπερναμπέ, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «εξαιρετικά έντονη», προειδοποιώντας ότι οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατά την επίσκεψή του στην πυρόπληκτη επαρχία Άβιλα, έκανε λόγο για «δύσκολες ώρες» και κάλεσε σε μια ευρεία κοινωνική συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ δήλωσε ότι οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει «ανυπολόγιστες» απώλειες στη φυσική κληρονομιά της χώρας.

Σύμφωνα με την υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαγκεσεν, περίπου 77.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην Άβιλα χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Δορυφορικές εικόνες του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus Sentinel-2 αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, δείχνοντας πυκνά νέφη καπνού να εκτείνονται για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα πάνω από την κεντρική Ισπανία, καθώς οι άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό προς τον νότο.

Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισχυροί άνεμοι ωθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο οι εκκενώσεις συνεχίζονται, με περισσότερους από 116.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές της χώρας.

Με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέο κύμα ακραίας ζέστης τις επόμενες ημέρες, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι η μάχη με τις φλόγες απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της.

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