Μητσοτάκης από Αυστρία: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα

Στην πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν «εύκολες και μαγικές λύσεις» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά.

Στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή πέρασε γρήγορα στις τιμές των καυσίμων.

«Όλοι βρεθήκαμε με υψηλότερο πληθωρισμό από αυτόν που εκτιμούσαμε. Είναι αυστριακό, γερμανικό και ισπανικό πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, παράλληλα, να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για οριζόντιες ή χωρίς κόστος παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την ήδη ανακοινωμένη έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.







Το βλέμμα του πρωθυπουργού, πάντως, στράφηκε και στην Ευρώπη. Παρότι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος από την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, προειδοποίησε ότι μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση για κοινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν», είπε.







Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δυνατότητα της χώρας να παρεμβαίνει με τη δημοσιονομική της εικόνα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Το μήνυμα ήταν σαφές: στήριξη όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς επιστροφή σε πολιτικές που θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Τα μηνύματα για ενέργεια, μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, μήνυμα ότι «δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας.







«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».







Στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε «η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική».







Ευχαριστώντας την Αυστρία για τη διαρκή στήριξη των ελληνικών θέσεων στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «μαζί με την Αυστρία καταφέραμε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου του 2020 οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία».







Με αφορμή, δε, την «πρόοδο που έχουμε κάνει με σημαντική μείωση αφίξεων παράνομων μεταναστών», ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, είναι καιρός για πιο γενναία βήματα. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η Ελλάδα είναι εξαρχής σύμφωνη με το να εξετάσει μέτρα όπως τα return hub» στέλνοντας μήνυμα πως «αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσαι άσυλο στην Ευρώπη και έρχεσαι μόνο για οικονομικούς λόγους η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε επιστρέψει στη χώρα που ξεκίνησες. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε μόνιμες οδούς για ασφαλή νόμιμη μετανάστευση με διακρατικές συμφωνίες. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε μια ασφαλή φύλαξη των συνόρων και των επιστροφών και τους μόνιμους δρόμους νόμιμης μετανάστευσης είναι αναγκαία».









Ερωτηθείς, τέλος, για την ανταπόκριση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε Γαλλία και Ισπανία «για τις mega-πυρκαγιές. Όταν φτάσουν σε τέτοια επίπεδα θερμοκρασίας είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει, είναι μια καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και σωστής κατανομής πόρων. Η Αυστρία έχει εντελώς διαφορετικό σύστημα πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας που βασίζεται σε εθελοντικές οργανώσεις. Εμείς φέτος έχουμε πάνω από 5.000 οργανωμένους εθελοντές. Θα χρειαστεί να κατανείμουμε περισσόστερους πόρους στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα μέτρα προσαρμογής απέναντι σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης όπως πυρκαγιές, λειψυδρία κ.α.»







Αφού, δε, χαρακτήρισε Ελλάδα και Αυστρία ως «υπερδυνάμεις του τουρισμού», ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης και του ορεινού τουρισμού που είναι προτεραιότητα για τη χώρα μας».

Στόκερ σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής»

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το επίτευγμα της Ελλάδας να καταστεί «μια από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης», ενώ ανέδειξε την Ελλάδα ως «παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής».

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει πλέον να γίνει μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Αγαπητέ Κυριάκο, θα ήθελα να σε συγχαρώ θερμά γι' αυτό το επίτευγμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και δικό σου επίτευγμα το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, την οποία έχουμε επειγόντως ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Αυστρία», δήλωσε ο κ. Στόκερ μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών νωρίτερα σήμερα στο Σάλτσμπουργκ και αναφέρθηκε εκτενώς στα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών.

Περιέγραψε τον Τουρισμό ως «σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πάντα ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Αυστριακούς και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ο Αυστριακός καγκελάριος τόνισε επίσης τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται η στήριξη και η αλληλεγγύη στις προσπάθειές της, ενώ σημείωσε και την ανάγκη διατήρησης της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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