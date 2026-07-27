Διανομέας χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κατέβει πιο γρήγορα ο πελάτης (βίντεο)

Ένα βίντεο που ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια προβολές στα social media κατάφερε να προκαλέσει όχι μόνο γέλιο, αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά των πελατών απέναντι στους διανομείς. Πρωταγωνιστής είναι ο Βραζιλιάνος ντελιβεράς και content creator Marcelo Siebre, γνωστός στο διαδίκτυο ως Markzitu, ο οποίος επιστράτευσε το μεγαλύτερο... ταλέντο του για να κάνει έναν πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα να παραλάβει την παραγγελία του.

Η ιδέα ήταν απλή, αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Αντί να ανακοινώσει ο ίδιος την άφιξή του από το θυροτηλέφωνο, μίλησε με μια απόλυτα πειστική γυναικεία φωνή, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «Amanda από το Fatal Model». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο πελάτης είχε ήδη κατέβει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις αντίκρισε τον διανομέα, κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα μιας αθώας φάρσας και ξέσπασε σε γέλια μαζί του.

Από ένα αστείο βίντεο σε κοινωνικό σχόλιο

Το βίντεο δημοσιεύθηκε με τη λεζάντα «Πώς να κάνεις τον πελάτη να κατέβει γρήγορα για να παραλάβει την παραγγελία του» και μέσα σε λίγες ημέρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό ως μια επιτυχημένη διαδικτυακή φάρσα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν με χιούμορ ότι ο πελάτης «κατέβηκε σε τρία δευτερόλεπτα», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν πώς ο Markzitu καταφέρνει να μιμείται τόσο πειστικά μια γυναικεία φωνή.

Για τους ακολούθους του, πάντως, η συγκεκριμένη ικανότητα δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Βραζιλιάνος influencer έχει αποκτήσει τη δημοτικότητά του ακριβώς χάρη στις εντυπωσιακές μιμήσεις γυναικείων φωνών, τις οποίες αξιοποιεί στα περισσότερα βίντεό του.

Οι διανομείς, η αναμονή και οι διαφορετικές αναγνώσεις

Πέρα όμως από το χιουμοριστικό στοιχείο, αρκετοί χρήστες στάθηκαν σε ένα διαφορετικό μήνυμα που ανέδειξε άθελά του το βίντεο.

Πολλοί επισήμαναν ότι οι διανομείς συχνά αναγκάζονται να περιμένουν αρκετά λεπτά μέχρι οι πελάτες να κατέβουν να παραλάβουν την παραγγελία τους, γεγονός που επιβαρύνει την εργασία τους και καθυστερεί τις επόμενες παραδόσεις.

Παράλληλα, άλλοι σχολιαστές έδωσαν μια πιο κοινωνική διάσταση στο περιστατικό. Το γεγονός ότι ο πελάτης ανταποκρίθηκε τόσο γρήγορα όταν πίστεψε πως τον καλούσε μια γυναίκα, σε συνδυασμό με την αναφορά στο Fatal Model – μια γνωστή πλατφόρμα συνοδών στη Βραζιλία – άνοιξε συζήτηση γύρω από στερεότυπα, σεξιστικές συμπεριφορές και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν ορισμένοι άνθρωποι σε ανάλογες καταστάσεις.

Έτσι, ένα βίντεο που ξεκίνησε ως μια αστεία στιγμή της καθημερινότητας εξελίχθηκε σε αφορμή για προβληματισμό σχετικά με τον σεβασμό προς τους εργαζόμενους στις διανομές, αλλά και τις κοινωνικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων.

Ο ίδιος ο Markzitu αριθμεί πλέον περισσότερους από 600.000 ακολούθους σε TikTok και Instagram, ενώ συνεχίζει να δημοσιεύει χιουμορισικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τη χαρακτηριστική του ικανότητα να αλλάζει φωνή και να στήνει πρωτότυπες φάρσες που γίνονται συχνά viral.

Πηγή: gazzetta.gr

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