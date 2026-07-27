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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο για να υπογράψει ο Δημήτρης Νικολάου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
clock 10:06 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία σημαντική μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο ΟΦΗ, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου (ΦΩΤΟ) έφτασε το πρωϊ της Δευτέρας στο Ηράκλειο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με την κρητική ομάδα, δανεικός για ένα χρόνο από την Παλέρμο.Το ekriti είχε αποκαλύψει πριν μερικές ημέρες την προσπάθεια του ΟΦΗ να κλείσει τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό.

Ο Νικολάου, που ανήκει στην Παλέρμο, επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από πολυετή παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, όπου αγωνίστηκε με τις φανέλες των Έμπολι, Σπέτσια, Παλέρμο και Μπάρι, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες στη Serie A και τη Serie B.

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ κινήθηκαν μεθοδικά για την απόκτησή του, θεωρώντας πως ο Νικολάου μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη της αμυντικής γραμμής. Η εμπειρία του, η ποιότητα στο παιχνίδι με την μπάλα και η ικανότητά του να οργανώνει την άμυνα αποτελούν στοιχεία που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τον Χρήστο Κόντη και τη διοίκηση της ομάδας.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις ιατρικές εξετάσεις, ο Έλληνας στόπερ θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και θα αναχωρήσει άμεσα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΟΦΗ, με στόχο να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

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