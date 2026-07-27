Μυστήριο με τη δολοφονία της 42χρονης στη Σύρο: Η ιατροδικαστική και τα κινητά θα δώσουν απαντήσεις

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και συλλέγουν κάθε στοιχεία που θα βοηθήσει στην επίλυση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, οι Αρχές πλέον εστιάζουν τις έρευνές τους στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της διασώστριας.

Από την έως τώρα έρευνα, φαίνεται πως οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού.

Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες οι οποίες εκτυλίχθηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Το ζευγάρι επιμένει πως η 42χρονη μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ότι ο 49χρονος την τραυμάτισε αμυνόμενος.

Από την άλλη μεριά τώρα, η δικηγόρος της οικογένειας της 42χρονης αναφέρει πως το θύμα είχε φτάσει στο νησί για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης του, και απορρίπτει το σενάριο της κλοπής λέγοντας πως είναι αδύνατον η 42χρονη να πήγαινε να κλέψει με τα ρούχα της δουλειάς της, και ζητάει και εκείνη να βρεθούν όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη (23/07) το μεσημέρι όταν η διασώστρια του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών, μία ημέρα πριν τα γενέθλια της κόρης της, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού.

Η 42χρονη είχε μισοκαλυμμένο το πρόσωπό της και φορούσε γάντια. Στο χέρι της, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κρατούσε και ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ερευνώνται ακολούθησε καβγάς και ο 41χρονος συμμετείχε σε αυτόν ενώ στη συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε τη διασώστρια με μαχαίρι στην πλάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκας στην οδό Αγίου Γεωργίου, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να της πέταξε ακόμη και μία γλάστρα. Η 42χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Συνάδελφοί της από το ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα κίνητρα της 42χρονης παραμένουν άγνωστα και ένα μεγάλο «γιατί» αιωρείται πάνω από τους ανθρώπους που την γνώριζαν ενώ σοκαρισμένος ο πρώην σύζυγός της μίλησε στο MEGA.

«Από ό,τι μου είπε ο γιος μου, 15:00 η ώρα παίρνει τον γιο μου τον πάει στην αδερφή μου που ήθελε να είναι στα ξαδέρφια του και του εξηγεί σε αφήνω και θα έρθω σε λίγο να σε πάρω» είπε.

Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι

Σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο 42χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή αύριο, Τρίτη.

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