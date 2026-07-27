Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, o οι παρέες, η συμμετοχή σου σε ομάδες και η δημιουργική έκφραση, αλλά και τα συναισθηματικά σου μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για το επόμενο διάστημα. Στη δουλειά είναι σημαντικό να κινηθείς με καθαρό μυαλό και όχι βιαστικές αποφάσεις και συμπεράσματα. Έχεις μια νευρικότητα και θέλει να δεις τα πράγματα πιο λογικά. Οι στόχοι γίνονται πιο ξεκάθαροι και παρά το άγχος που δημιουργείται, εκφράζεσαι και είσαι πιο δεκτικός στο να δοκιμάσεις εναλλακτικές, αλλά και να πάρεις συμβουλές τρίτων. Αξιοποίησε αυτή την ευελιξία όσο περισσότερο γίνεται.

Ταύρος



Ταύρε μου, η δουλειά, η επαγγελματική εξέλιξη αλλά και η ψυχολογία σου βρίσκονται από σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σου. Κάποια κομμάτια κλείνουν, ενώ η πορεία στη δουλειά φαίνεται να ανοίγει, να επεκτείνεται. Στα της ημέρας όμως, σήμερα είναι σημαντικό να κρατήσεις μικρό καλάθι τόσο με όσα ακούς μέσα από συζητήσεις όσο και με όλα αυτά που θα μάθεις έμμεσα. Δεν είναι όλα όπως ακούγονται. Επίσης, αυτή η εσωτερικευμένη πίεση βγαίνει ως ένταση προς τους άλλους, αλλά και μια σκληρή στάση. Το θέμα είναι πως η στήριξη που λαμβάνεις από δικά σου άτομα σου επιτρέπει να κινηθείς πιο άνετα, αρκεί να είσαι ψύχραιμος.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, από σήμερα το κομμάτι της φιλοσοφίας σου, της οπτικής πάνω σε καταστάσεις, αλλά της περιπέτειας και της μόρφωσης μπαίνουν δυναμικά μπροστά. Αλλάζει ο τρόπος που κινείσαι και επικοινωνείς και αφήνεις πίσω σου πράγματα που πλέον δεν σε βοηθούν. Από την άλλη, από το πρωί υπάρχει μια περίεργη ένταση και μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί παρεξηγήσεις και παρανοήσεις σε λεγόμενα. Είσαι αρκετά καχύποπτος και αυστηρός με ορισμένους, για αυτό και αντιδράς σπασμωδικά. Είναι σημαντικό να δεις τα πράγματα πιο σφαιρικά και να μην αφήσεις αυτό το έντονο κλίμα να επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεσαι.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, τα πράγματα φέρνουν μια αλλαγή. Η ασφάλεια, τα οικονομικά αλλά και το κομμάτι της έκφρασης και της αυτοεκτίμησης περνούν σε πρώτο πλάνο για το επόμενο διάστημα. Θα το αντιληφθείς περισσότερο το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, είναι σημαντικό να έχεις τεντωμένες τις κεραίες σου στη δουλειά και να είσαι προσεκτικός στο ποιους εμπιστεύεσαι και πόσο εύκολα ανοίγεσαι. Εστίασε στις αρμοδιότητες που έχεις περισσότερο. Παρά το άγχος και την πίεση, είναι μια μέρα και αρχή μιας περιόδου που θα μπορέσεις να ενισχύσεις το οικονομικό σου, αλλά και να νιώσεις πιο σίγουρος για επιλογές και αποφάσεις.

Λέων



Λέοντά μου, μια νέα περίοδος ξεκινά σήμερα που θα επηρεάσει και θα εξελίξει σημαντικά το κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων, αλλά και του ρόλου που μπορείς να διαδραματίσεις σε αυτές από εδώ και πέρα. Νέα ανοίγματα και επεκτάσεις, αλλά και κλεισίματα που θα δημιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο. Επειδή όμως σήμερα το πρόγραμμα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονο και περίεργο, είναι σημαντικό να κινηθείς με ευελιξία και χαμηλούς τόνους. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται, οπότε δώσε βάση σε λεπτομέρειες. Γιατί αυτές θα κάνουν τη διαφορά και θα σε βοηθήσουν να αξιοποιήσεις σωστά και αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Παρθένος



Παρθένε μου, η καθημερινότητα, οι δουλειές αλλά το κομμάτι της ευεξίας περνά σε πρώτο πλάνο από εδώ και πέρα, ενώ αντιλαμβάνεσαι πως κάποια πράγματα ολοκληρώνονται και ίσως καταλάβεις καλύτερα πως είναι για το καλό σου. Σήμερα, είναι μια μέρα που θέλει λίγο πιο προσεκτικούς χειρισμούς σε όσα διεκδικείς, αλλά και στον τρόπο που εκφράζεις τα θέλω και τις επιθυμίες σου. Υπάρχει μια συναισθηματική ένταση και μια θολούρα που σε κάνει νευρικό, αλλά και απρόβλεπτο. Πράγμα που θα επηρεάσει και την εικόνα σου. Το να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να οργανωθείς καλύτερα, αλλά και να λειτουργήσεις πιο στοχευμένα.

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Ζυγός

Σήμερα, Ζυγέ μου, το ενδιαφέρον σου επικεντρώνεται περισσότερο σε δημιουργικά κομμάτια και σε φίλους, παρέες και ομάδες. Ξεκινά μια περίοδος που τα πράγματα αλλάζουν, όπως και οι προτεραιότητές σου σε αυτά τα κομμάτια. Με μια περίεργη διάθεση όμως και μια θολή οπτική απέναντι σε συμπεριφορές που παρατηρείς, είναι σημαντικό να μην καταλήξεις σε συμπεράσματα, ούτε να μπεις στη διαδικασία να πάρεις αποφάσεις. Το να παρατηρήσεις τα πράγματα είναι η καλύτερη κίνηση, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δεις τι μπορεί να προχωρήσει και ποιοι θα είναι ουσιαστικά και αληθινά δίπλα σου.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, το σπίτι, η ψυχολογία, αλλά και οι επαγγελματικές κινήσεις και εξέλιξή σου μπαίνουν σε ένα πρώτο πλάνο για το επόμενο διάστημα. Από σήμερα, εστιάζεις κάπως παραπάνω σε αυτά τα κομμάτια και στις αλλαγές που θα δεχτούν. Στα υπόλοιπα, είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός σε θέματα δουλειάς και να μην κινηθείς βιαστικά και απερίσκεπτα. Ένα παραπάνω αν δεν έχεις την πλήρη εικόνα. Κάποιες συζητήσεις που παίζουν μέσα στη μέρα έχουν ένταση, όμως είναι σημαντικό να κρατήσεις αποστάσεις και να έχεις κατά νου πως μπορείς να τα φέρεις εκεί που θέλεις, αρκεί να αξιοποιήσεις όλα όσα έχεις στη διάθεσή σου. Θεμιτά εννοώ.

Τοξότης



Τοξότη μου, από σήμερα αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι και οι νέες ιδέες φαίνονται πιο δελεαστικές για να μπορέσεις να προχωρήσεις πλάνα και στόχους. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχουν κάποια οικονομικά ζητήματα που χρειάζεται να τα διαχειριστείς πιο προσεκτικά και να μη βιαστείς να επενδύσεις σε διάφορα που σου φαίνονται ενδιαφέροντα ή υπερβολικά κερδοφόρα. Σήμερα τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι. Επίσης, οι αποστάσεις που παίρνουν οι απέναντι σε προβληματίζουν. Σε βοηθούν όμως να εστιάσεις σε πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις και να τα δεις σε μεγαλύτερο βάθος.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, το σκηνικό αλλάζει και τα πράγματα θέλουν λίγη υπομονή για να κατανοήσεις τι παίζει. Το ενδιαφέρον και αρκετά ζητήματα που θα διαχειριστείς από εδώ και πέρα εστιάζονται στα οικονομικά, στις αξίες και στο κομμάτι της ασφάλειας. Είναι σημαντικό να κινηθείς με προσοχή και όσο γίνεται με ψυχραιμία, όχι με βιαστικές κινήσεις. Υπάρχει μια πίεση στο σπίτι, όμως από την πλευρά σου προσπαθείς να εστιάσεις στα ουσιαστικά και να δουλέψεις πιο βαθιά όσα προκύπτουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι πως δημιουργείται ένα κλίμα που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, μετά από ένα διάστημα που δοκιμάστηκαν οι ασφάλειες και οι αξίες σου, από σήμερα ασχολείσαι περισσότερο με εσένα και τους απέναντι. Ξεκινά μια περίοδος που εστιάζεις περισσότερο στο πώς κινείσαι και διεκδικείς αυτό που θέλεις, αλλά και με ποιους θα συνεχίσεις να συμπορεύεσαι. Στα της ημέρας, έχεις μια υπερένταση και προσπαθείς να διαχειριστείς πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κινείσαι νευρικά και απότομα, ενώ αυτή η κυκλοθυμία δε σε αφήνει να μιλήσεις ξεκάθαρα. Η στήριξη που παίρνεις από τους άλλους είναι σημαντική και καλό είναι να αφήσεις εγωισμούς και τα «μπορώ και μόνος μου, δεν έχω ανάγκη» στην άκρη

Ιχθύς



Ιχθύ μου, από σήμερα ξεκινά μια περίοδος που θέλεις να δουλέψεις εσωτερικά, με τον εαυτό σου και να πάρεις αποστάσεις από πολλά κομμάτια που σε επιβαρύνουν στην καθημερινότητα και την ψυχική, αλλά και σωματική σου υγεία. Οι αλλαγές είναι πιο πρακτικές. Σήμερα, υπάρχει ένα περίεργο κλίμα μέσα στην παρέα και τις ομάδες που κινείσαι. Είσαι κάπως αφηρημένος και όταν στο επισημαίνουν τσιτώνεις και εκνευρίζεσαι. Νιώθεις πως δε σε καταλαβαίνουν, για αυτό και ίσως πάρεις αποστάσεις. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δεις τι είναι αυτό που θέλεις να αλλάξεις και να το φέρεις πιο κοντά στα μέτρα σου.