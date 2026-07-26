Πώς προστατεύει η βιταμίνη C το δέρμα το καλοκαίρι

Η βιταμίνη C αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά στην περιποίηση της επιδερμίδας όλο τον χρόνο, όμως το καλοκαίρι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, συμβάλλει στην προστασία του δέρματος από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ ενισχύει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου, χαρίζοντας μεγαλύτερη ελαστικότητα και πιο ομοιόμορφο τόνο.

Παράλληλα, βοηθά στη μείωση των δυσχρωμιών και των σημαδιών από τον ήλιο, προσφέροντας πιο φωτεινή και υγιή όψη στην επιδερμίδα.

Ποια μορφή βιταμίνης C να επιλέξετε



Η πιο γνωστή μορφή είναι το L-ασκορβικό οξύ (Ascorbic Acid), η καθαρή μορφή της βιταμίνης C με έντονη αντιοξειδωτική δράση. Ωστόσο, είναι αρκετά ευαίσθητη στο φως και τον αέρα και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς σε ευαίσθητες επιδερμίδες.

Μια πιο σύγχρονη επιλογή είναι η THD Ascorbate (Tetrahexyldecyl Ascorbate), μια σταθερή, λιποδιαλυτή μορφή που απορροφάται εύκολα, είναι πιο ήπια και κατάλληλη ακόμη και για ευαίσθητα ή δέρματα με τάση για ερυθρότητα.

Η σωστή αποθήκευση κάνει τη διαφορά



Η βιταμίνη C οξειδώνεται εύκολα όταν εκτίθεται στον αέρα, το φως και τη ζέστη. Για να διατηρεί την αποτελεσματικότητά της:

επιλέξτε προϊόντα σε σκούρα μπουκάλια ή αεροστεγείς συσκευασίες,



φυλάξτε τα σε δροσερό και σκοτεινό σημείο,



αποφύγετε την αποθήκευση στο μπάνιο, όπου οι συχνές αλλαγές θερμοκρασίας επιταχύνουν την οξείδωση.



Αν το προϊόν αποκτήσει πολύ σκούρο πορτοκαλί ή καφέ χρώμα, πιθανότατα έχει οξειδωθεί και καλό είναι να αντικατασταθεί.

Τι ποσοστό χρειάζεται η επιδερμίδα



Η περιεκτικότητα εξαρτάται από τις ανάγκες του δέρματος:

5%: ιδανική για καθημερινή χρήση και ενίσχυση της λάμψης.



10%-15%: προσφέρει πιο έντονα αποτελέσματα, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιείται σταδιακά.



Έως 20%: απευθύνεται κυρίως σε περιπτώσεις έντονων δυσχρωμιών ή πανάδων και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή σε ευαίσθητες επιδερμίδες.



Όσοι χρησιμοποιούν βιταμίνη C για πρώτη φορά είναι προτιμότερο να ξεκινήσουν με χαμηλότερη συγκέντρωση.

Πώς να τη χρησιμοποιείτε



Η βιταμίνη C εφαρμόζεται συνήθως το πρωί, πριν από την ενυδατική και το αντηλιακό, ώστε να ενισχύει την αντιοξειδωτική προστασία της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και το βράδυ.

Το σημαντικότερο είναι η συνέπεια. Για τα περισσότερα προϊόντα αρκεί εφαρμογή 2-3 φορές την εβδομάδα, ενώ οι πιο ήπιες συνθέσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Η πιο πρακτική μορφή είναι ο ορός (serum), ενώ ιδιαίτερα αποτελεσματικοί θεωρούνται οι συνδυασμοί βιταμίνης C με βιταμίνη Ε, καθώς οι δύο ουσίες ενισχύουν αμοιβαία την αντιοξειδωτική τους δράση.

Το αντηλιακό παραμένει απαραίτητο



Η βιταμίνη C δεν αντικαθιστά το αντηλιακό. Αντίθετα, λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας την άμυνα της επιδερμίδας απέναντι στις βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία. Για να προλάβετε ή να μειώσετε τις δυσχρωμίες, η καθημερινή χρήση αντηλιακού υψηλής προστασίας είναι απαραίτητη. Έτσι, η βιταμίνη C μπορεί να προσφέρει στο μέγιστο τα οφέλη της, χαρίζοντας πιο φωτεινή, λεία και νεανική επιδερμίδα όλο το καλοκαίρι.

Πηγή: govastileto.gr

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