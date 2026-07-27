Συγκίνηση στην τελετή: Βραβεύτηκε η ηρωική ναυαγοσώστρια που έσωσε επτά ανθρώπους

Τη ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, που στις 3 Ιουλίου κατάφερε και διέσωσε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους και δυο παιδιά, που έκαναν μπάνιο στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς, βράβευσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Η Σοφία Κασπίρη τιμήθηκε για την εξαιρετική ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε εκείνη την ημέρα, όταν αιφνίδια μεταβολή των καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών προκάλεσε ισχυρά κύματα και ρεύματα, παρασύροντας λουόμενους. Επί περίπου δυόμισι ώρες, η ναυαγοσώστρια πραγματοποίησε διαδοχικές παρεμβάσεις-διασώσεις, βοηθώντας να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ακτή επτά λουόμενοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Μετά τη βράβευσή της η Σοφία μίλησε για εκείνη την ημέρα, λέγοντας ότι «ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα και αρκετά δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκέφτηκα τίποτα. Πήγα κατευθείαν και έκανα αυτό που μου έχουν μάθει, αυτό που όφειλα να κάνω», ενώ χαρακτήρισε τη βράβευσή της «μεγάλη τιμή» και απηύθυνε ένα «μεγάλο μπράβο» στο Λιμενικό Σώμα και σε όλους τους ναυαγοσώστες που παλεύουν καθημερινά.

Ενισχύεται η κάλυψη

«Η πράξη της Σοφίας δεν αποτελεί μόνο μια επιτυχημένη διάσωση, είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος που επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά του, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση ενός καλά εκπαιδευμένου επαγγελματία» δήλωσε ο Β. Κικίλιας και τόνισε ότι «η βράβευση στο πρόσωπο της Σοφίας Κασπίρη αφορά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες ναυαγοσώστριες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν ημέρα και νύχτα, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της ναυαγοσωστικής κάλυψης, υπογράμμισε ότι το 2026 οι καλυπτόμενες λουτρικές εγκαταστάσεις αυξήθηκαν σημαντικά από 661 σε 692, ενώ αντίστοιχα οι προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών αυξήθηκαν από 1.007 σε 1.042. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, έως τις 29 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί 2.252 έλεγχοι και είχαν διαπιστωθεί 740 παραβάσεις. Πρόσθεσε ότι κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο έχουν καταγραφεί 22 λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή.

Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, Μάριος Μυρωνάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκπαίδευση, στον επαγγελματισμό και στην καθημερινή προσφορά των ναυαγοσωστών, καθώς και ο Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, που ιδρύθηκε το 2015 με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό, στα υδάτινα σπορ και στις δραστηριότητες αναψυχής.

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