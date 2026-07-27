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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αναστάτωση σε πτήση - Εξαγριωμένη η 46χρονη

αεροπλάνο - unsplash
clock 09:21 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση επικράτησε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, όταν μία 46χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε επεισόδιο λίγο πριν από την αναχώρηση της πτήσης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβάτιδα επέδειξε επιθετική και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στο πλήρωμα του αεροσκάφους, φωνάζοντας και εκτοξεύοντας απειλές, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διαδικασία επιβίβασης και να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν για την αποκατάσταση της τάξης, ενώ η 46χρονη απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος. Σε βάρος της κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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