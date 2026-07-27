Πανελλήνιος ιατρικός Σύλλογος: Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ο Γεωργιάδης

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με αποκλειστική αποστολή τη διενέργεια εκλογών και την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), αναμένεται να διορίσει σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο φορέα της χώρας που εκπροσωπεί όλο τον ιατρικό κλάδο.

Ήδη, ο υπουργός Υγείας προώθησε νομοθετική ρύθμιση που του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει στον διορισμό προσωρινής διοίκησης έως ότου στηθούν οι κάλπες. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί και η υπουργική απόφαση με τα ονόματα όσων θα αναλάβουν.

Παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι πρέπει «να εκλεγεί νέο νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο» και συμπληρώνει: «Η παρέμβαση μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια».

Οι έντονες αντιδράσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η νέα προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα αποτελείται από εκείνους τους γιατρούς που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στις πρόσφατες εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων, όπου ψηφίζονται και εκλέκτορες για τον ΠΙΣ.



Το προεδρείο του ΠΙΣ από την πλευρά του μιλά για εγχώρια κατακραυγή και διεθνή διασυρμό από τις ενέργειες του υπουργείου Υγείας.

«Η νομοθέτηση της εξουσίας διορισμού διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από τον Υπουργό Υγείας συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στους Πανευρωπαϊκούς Ιατρικούς Οργανισμούς. Μετά τη σφοδρή αντίδραση των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, την ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, καθώς και την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης στη Βουλή, υπήρξαν εξίσου έντονες αντιδράσεις από τρεις Πανευρωπαϊκούς Ιατρικούς Οργανισμούς» τονίζει το Προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι διαχρονικές περιπέτειες του ΠΙΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που αποτελεί κορυφαίο όργανο των γιατρών, έχει μπει καιρό τώρα σε περιπέτειες λόγω διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ των μελών του ΔΣ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακυρώθηκαν δύο φορές οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν με τις τελευταίες στις 26 Απριλίου, έπειτα από απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Υγείας.

Το Υπουργείο δεν είχε επικυρώσει τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών με το σκεπτικό, πως αποκλείστηκαν παράνομα Ιατρικοί Σύλλογοι, εκλέκτορες και υποψήφιοι πέραν όσων όριζε περιοριστικά η απόφαση του ΣτΕ που είχε προηγηθεί και στο οποίο είχαν προσφύγει μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ.

Το ΣτΕ στην απόφασή του ανέφερε ότι στις εκλογές δεν έπρεπε να συμμετάσχουν 18 Ιατρικοί Σύλλογοι οι οποίοι δεν ήταν ταμειακώς εντάξει. Όμως το τότε ΔΣ είχε αποκλείσει άλλους 12, μεταξύ αυτών και της Αθήνας, με αποτέλεσμα το υπουργείο Υγείας να ακυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, αφού όπως υποστήριζε δεν τηρούσε την απόφαση του δικαστηρίου.

Οι περιπέτειες του παρελθόντος

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πάντως, έχει περάσει και στο παρελθόν ανάλογες περιπέτειες. Τον Απρίλιο του 2019 και ο τότε υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, είχε αρνηθεί να επικυρώσει τις αρχαιρεσίες.

Στην απόφαση που είχε υπογράψει και με την οποία γνωστοποιούσε τους λόγους που δεν επικύρωνε τα αποτελέσματα των εκλογών, ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι του ΠΙΣ δεν έστειλαν ποτέ τα πρωτότυπα νόμιμα έγγραφα της καταμέτρησης, ούτε τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί όπως ορίζει ο νόμος.

Αντίστοιχες ενέργειες είχε κάνει και ο πρώην υπουργός Υγείας επί ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, τον Μάρτιο του 2009.

Ο κ. Αβραμόπουλος είχε παύσει με απόφασή του το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ και είχε διορίσει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Το σκεπτικό ήταν πως το Δ.Σ. αδυνατούσε να συγκροτηθεί σε σώμα, με αποτέλεσμα να «παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Συλλόγου».

Ωστόσο οι γιατροί είχαν προσφύγει στο ΣτΕ το οποίο είχε κρίνει πως η απόφαση του τότε υπουργού ήταν παράνομη και άκυρη, σημειώνοντας πως δεν είχε το δικαίωμα να παύει την εκλεγμένη διοίκηση και να παραβιάζει το αυτοδιοίκητο του ΠΙΣ.

Πηγή: ethnos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

UNESCO - Ιστορική απόφαση: Αναγνώρισε τον Όλυμπο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις - «φωτιά» από Δευτέρα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο - Σε απόγνωση οι οδηγοί

"Ωρολογιακή βόμβα" η κατάσταση στις φυλακές Χανίων: Μόλις 55 σωφρονιστικοί για 800 κρατουμένους