Πυρκαγιές στη Ιταλία: Εκατοντάδες τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα

Το ιταλικό λιμενικό απομάκρυνε δια θαλάσσης περισσότερους από 400 ανθρώπους λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας.
Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι και η θάλασσα είναι η μοναδική οδός διαφυγής.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πλοία της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και περίπου 10 ιδιωτικά σκάφη.
@tg1rai Paura in spiaggia e nei villaggi a Peschici, dove è divampato un incendio di vaste proporzioni. I turisti vengono evacuati sulle barche della Guardia Costiera. #Tg1 ♬ audio originale - Tg1Rai
Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
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Η φωτιά δεν απείλησε πάντως την κοινότητα που βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής, ωστόσο ένα σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.
«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.
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