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ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές στη Ιταλία: Εκατοντάδες τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα

Ιτάλια
clock 09:52 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το ιταλικό λιμενικό απομάκρυνε δια θαλάσσης περισσότερους από 400 ανθρώπους λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας.

Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, αφού απομένουν περίπου άλλοι 300 άνθρωποι και η θάλασσα είναι η μοναδική οδός διαφυγής.



Στο σημείο επιχείρησαν έξι πλοία της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας καθώς και περίπου 10 ιδιωτικά σκάφη.

@tg1rai Paura in spiaggia e nei villaggi a Peschici, dove è divampato un incendio di vaste proporzioni. I turisti vengono evacuati sulle barche della Guardia Costiera. #Tg1 ♬ audio originale - Tg1Rai

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα αεροσκάφος Canadair να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

@gaetanocampaniell #peschici #incendio #puglia #cronaca #estate2026 ♬ audio originale - GAETANOTOYS

Η φωτιά δεν απείλησε πάντως την κοινότητα που βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής, ωστόσο ένα σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.

«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.

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