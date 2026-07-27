Σούπερ μάρκετ: Πότε έρχονται μειώσεις στις τιμές έως 20% – Ποια προϊόντα θα είναι φθηνότερα

Στην τελική ευθεία περνά η νέα εθνική παρέμβαση για τον περιορισμό του κόστους στα σούπερ μάρκετ, με τις αρμόδιες αρχές να ενεργοποιούν το πλαίσιο εφαρμογής ενός προγράμματος που επιδιώκει να οδηγήσει σε μόνιμες μειώσεις τιμών σε ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης. Η δράση προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, επιδιώκοντας να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος (barcode), οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων.

Σύμφωνα με το newmoney.gr, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ήδη αποστείλει επίσημη πρόσκληση στους βασικούς επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς, μεταξύ των οποίων ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΤ, η ΕΣΒΕΠ και η ΕΣΕ, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι να επιτευχθούν σταθερές μειώσεις στις τιμές του ραφιού, οι οποίες θα κυμαίνονται από 5% έως 20%, χωρίς να βασίζονται σε προσωρινές εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες περιορισμένης διάρκειας.

Προτεραιότητα σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης

Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε προϊόντα που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στις κατηγορίες που χαρακτηρίζονται υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται τα βασικά τρόφιμα, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά, καθώς και τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά και τα σχολικά είδη, ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Η επιλογή των συγκεκριμένων κατηγοριών αποσκοπεί στη στήριξη των νοικοκυριών σε προϊόντα με υψηλή και διαρκή καταναλωτική ζήτηση, όπου ακόμη και μικρές μειώσεις στις τιμές μπορούν να έχουν αισθητό αντίκτυπο στο μηνιαίο κόστος διαβίωσης.

Δεσμευτικές προτάσεις ανά προϊόν

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη δράση καλούνται να καταθέσουν δεσμευτικές προτάσεις για κάθε προϊόν ξεχωριστά, με βάση τον αντίστοιχο barcode, έως σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της δυνατότητας παρακολούθησης των δεσμεύσεων που θα αναλάβουν οι προμηθευτές και οι παραγωγοί, ώστε οι συμφωνημένες μειώσεις να εφαρμοστούν στην πράξη.

Ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της πλατφόρμας PosoKanei

Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei, ενώ στα καταστήματα θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των προϊόντων με μειωμένες τιμές.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά, να διευκολυνθούν οι αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών και να διασφαλιστεί ότι οι συμφωνημένες μειώσεις θα είναι άμεσα ορατές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

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