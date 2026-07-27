Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της

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Με καλοκαιρινή διάθεση πόζαρε στον φωτογραφικό φακό η Σαμπρίνα και καθισμένη σε μια ξύλινη προβλήτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.

Η τραγουδίστρια φόρσεσε ένα κομψό δίχρωμο μπικίνι, άφησε τα μακριά ξανθά μαλλιά της ελεύθερα, αποπνέοντας μια ανεπιτήδευτη θηλυκότητα.

Με τη λιτή λεζάντα «Summer 🍉», η ανάρτησή της κέρδισε χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια καθώς η φωτογραφία ήταν χωρίς φίλτρα και ρετούς.

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