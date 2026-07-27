Στην Κρήτη η Μαρία Καρυστιανού – Επισκέψεις σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

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Στο Ηράκλειο αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κ. Καρυστιανού θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών και επισκέψεων στο Ηράκλειο, ενώ την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 1 Αυγούστου, αναμένεται να μεταβεί στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας την παρουσία της στο νησί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις προγραμματισμένες συναντήσεις της αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

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