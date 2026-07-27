Περιφέρεια Κρήτης: 24,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη παιδιών και την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

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Την ένταξη της πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη (σχολικό έτος 2026-2027)» στο πρόγραμμα , «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 24.652.759 ευρώ και συγκεκριμένα:

· Από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) χρηματοδοτούνται 2.846.970 €, που αντιστοιχούν σε 1.157 λήπτες voucher.

· Δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ: 12.531.728 €.

· Δημόσια δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ: 12.121.031 €, η οποία χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee), με στόχο την οικονομική στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Αντικείμενο της πράξης

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Υποέργο 1

Παροχή θέσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Παροχή θέσεων σε δομές ολοκληρωμένης φροντίδας για παιδιά με αναπηρία προσχολικής ηλικίας.

Υποέργο 2

Παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ.

Παροχή θέσεων σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία.

Τρόπος υλοποίησης

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω της χορήγησης voucher στους νόμιμους εκπροσώπους των ωφελουμένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Η δράση αφορά το σχολικό έτος 2026-2027.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

9.651 λήπτες voucher συνολικά.

10.630 ωφελούμενα παιδιά στην Κρήτη

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δήλωση του ανέφερε: «Με τη σκέψη μας σε κάθε κρητική οικογένεια, επενδύουμε 24,6 εκατομμύρια ευρώ για το νέο σχολικό έτος, εξασφαλίζοντας δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ μέσω voucher. Κάνουμε πράξη την "Εγγύηση για το Παιδί", προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους γονείς. Θέλουμε μια Κρήτη μια μεγάλη αγκαλιά για όλους, όπου κάθε παιδί, έφηβος και άτομο με αναπηρία να απολαμβάνει τη φροντίδα, τη χαρά και τις ευκαιρίες που τους αξίζουν».

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