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ΕΛΛΑΔΑ

«Σαφάρι» ελέγχων της ΕΛΑΣ για ηχορύπανση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, δέκα συλλήψεις

αστυνομία μπλόκο
clock 14:12 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δέκα συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το διήμερο 25-26 Ιουλίου σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Πού έγιναν οι συλλήψεις

Ειδικότερα, συνελήφθησαν μία 41χρονη στη Μύκονο, τρεις ημεδαποί ηλικίας 22, 23 και 27 ετών στην Πάρο, ένας 45χρονος αλλοδαπός και ένας 62χρονος ημεδαπός στη Ρόδο, μία 21χρονη στην Κάρπαθο, καθώς και τρεις ημεδαποί ηλικίας 31, 55 και 63 ετών στην Κω.



Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες λειτουργούσαν, κατά περίπτωση, ως προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία διαπιστώθηκε αναπαραγωγή μουσικής σε ένταση που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ηχορύπανσης.

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