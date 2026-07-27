Συναγερμός για φωτιά στη Μεσσαρά: Μεγάλη κινητοποίηση - Σηκώθηκαν δυο ελικόπτερα (βίντεο)

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Μεσσαρά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι άμεση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με οδηγίες για την ασφάλειά τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026

Πηγή φωτογραφίας: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

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