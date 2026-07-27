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ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός για φωτιά στη Μεσσαρά: Μεγάλη κινητοποίηση - Σηκώθηκαν δυο ελικόπτερα (βίντεο)

φωτιά στην Αληθινή
clock 13:37 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Μεσσαρά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως είναι στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι άμεση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει  25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με οδηγίες για την ασφάλειά τους.

Πηγή φωτογραφίας: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

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