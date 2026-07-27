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ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο – Εντοπίστηκε άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του

Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο
clock 14:26 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Κόρινθο έπειτα από έκρηξη και φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του εργοστασίου εντοπίστηκε άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου καίγονται ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκκωφαντικός κρότος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Πηγή βίντεο: korinthostv.gr

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