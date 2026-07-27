Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο – Εντοπίστηκε άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κόρινθο έπειτα από έκρηξη και φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του εργοστασίου εντοπίστηκε άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου καίγονται ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκκωφαντικός κρότος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Πηγή βίντεο: korinthostv.gr

Διαβάστε επίσης

Φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού: 85χρονος άναψε αναπτήρα για να δει τι περιείχε μπιτόνι και έγινε ανάφλεξη

Συναγερμός για φωτιά στη Μεσσαρά: Μεγάλη κινητοποίηση - Σηκώθηκαν δυο ελικόπτερα (βίντεο)