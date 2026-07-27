Ειρήνη Νικολοπούλου: "Βίωσα σεξουαλική παρενόχληση από μικρό παιδάκι"

Η Ειρήνη Νικολοπούλου έκανε μια συγκλονιστική προσωπική αποκάλυψη μέσα από τη συνέντευξή της στο vidcast της Espressο καθώς αποκαλυψε πως όταν ήταν ακόμη μαθήτρια, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Βίωσα δυστυχώς σεξουαλική παρενόχληση από μικρό παιδάκι, από μαθήτρια, φοιτήτρια από τους καθηγητές. Μετά ως εργαζόμενη δημοσιογράφος δεν πέρασα καθόλου καλά και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με σημάδεψε! Δεν μπορούσες και δεν ήξερες να το αντιμετωπίσεις! Όποιος ή όποια πει ότι ήξερε να το αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή, θα πει ψέματα», είπε αρχικά.

«Προς το τέλος όλου αυτού που πήγα κάποιον να καταγγείλω, ήρθε εναντίον μου. Ήταν πολύ δύσκολο και σκληρό. Γιατί ήμουν ένας άνθρωπος που δεν τους είχα ανάγκη. Ήμουν μορφωμένη. Δεν είχα ανάγκη να πάω με κάποιον για να προχωρήσω μπροστά. Όλο αυτό ήταν μόνο σκληρό! Με πείραξε στην ψυχολογία μου», παραδέχτηκε η δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης

Η Κατερίνα Καραβάτου με τις θείες της στο χωριό της στην Κρήτη

Τουμασάτου: «Υπάρχει πολύς θυμός στην ελληνική κοινωνία. Bαδίζουμε σε βάλτο, αυτά είναι γελοιότητες»