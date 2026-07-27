ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά λόγω εργασιών

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Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), λόγω εργασιών που εκτελεί η «Δικταίον Παραχωρήσεις» σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά.

Στο Ρέθυμνο, έως τις 22 Αυγούστου, εφαρμόζονται μέτρα στο τμήμα Γέφυρα Γεροποτάμου – Πάνορμο, ενώ στο Ηράκλειο, μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιούνται εργασίες με στένωση λωρίδων στο τμήμα ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Παράλληλα, στα Χανιά ισχύουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ΒΟΑΚ. Στο τμήμα Κίσσαμος – Κολυμπάρι εφαρμόζεται εκ περιτροπής κυκλοφορία με φωτεινή σηματοδότηση κατά τις νυχτερινές ώρες έως τις 29 Ιουλίου, ενώ από 25 Ιουλίου έως 25 Σεπτεμβρίου προβλέπεται στένωση λωρίδων στο τμήμα Χανιά – Γεωργιούπολη. Επιπλέον, από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου θα ισχύσουν νέες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κίσσαμος – Κολυμπάρι.

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

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