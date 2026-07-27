Ηράκλειο: Ξενοδόχοι και παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στο ALBATROS SPA RESORT HOTEL στη Χερσόνησο, η ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου με θέμα:

«Συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου με τους παραγωγούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου».

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της ΕΞΗ για τη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής του Οροπεδίου Λασιθίου και την ενίσχυση της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, καθώς επίσης και στο έργο "Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026"».

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Στην εκδήλωση συμμετείχε διαδικτυακά ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, κ. Σπύρος Μπαλαντίνος, ο οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων της κρητικής οικονομίας.

Την παρουσίαση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου πραγματοποίησε ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού κ. Μανώλης Κρασανάκης, παρουσία παραγωγών της περιοχής, οι οποίοι παρουσίασαν τις δυνατότητες προμήθειας ποιοτικών τοπικών προϊόντων προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και τα προϊόντα του Τυροκομείου ΔΙΚΤΗ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης η ενημέρωση από το Metaxa Hospitality Group για το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του – Προς έναν βιώσιμο διατροφικό προορισμό», μια πρωτοβουλία που αποτελεί πρότυπο σύνδεσης του τουρισμού με τη βιώσιμη γεωργία και την τοπική παραγωγή, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός σύγχρονου και ανθεκτικού αγροδιατροφικού μοντέλου για την Κρήτη.

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Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι σημαντικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του νομού, μεταξύ των οποίων οι Shotels, Stella Hotels, METAXA Hospitality Group, K Badouvas Group, Cactus Hotels, Leontarakis Hotels, Lavris Hotels, Golden Hotels, Albatros Spa Resort Hotel, Knossos Beach,

επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού κλάδου για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με τους παραγωγούς.

Την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος κα Νάντια Ταμιολάκη, η οποία είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης της εκδήλωσης, καθώς και ο Διευθυντής της Ένωσης κ. Νίκος Φουντουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ παραγωγών και εκπροσώπων των ξενοδοχείων, με κοινή διαπίστωση ότι η ενίσχυση της παρουσίας ποιοτικών κρητικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες μπορεί να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τον τουρισμό όσο και για τον πρωτογενή τομέα.

Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου συνεχίζει με συνέπεια τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων φιλοξενίας με τους τοπικούς παραγωγούς, προωθώντας ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που στηρίζει την τοπική οικονομία, αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης και προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες στους επισκέπτες του νησιού.

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