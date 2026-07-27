Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με ψητό χαλούμι, ροδάκινα και μυρωδικά

Υλικά



250 γρ. χαλούμι, κομμένο σε φέτες



3 ώριμα ροδάκινα, κομμένα σε λεπτές φέτες



300 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση



1 σαλάτα μαρούλι ή ανάμεικτα πράσινα φύλλα



1 μικρό αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες



1 χούφτα φύλλα βασιλικού ή δυόσμου



2 κ. σ. καβουρδισμένα αμύγδαλα ή κουκουνάρι







Για το dressing:



4 κ. σ. ελαιόλαδο



1 κ. σ. χυμό λεμονιού



1 κ. γλ. μέλι



1 κ. γλ. μουστάρδα



Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι







Εκτέλεση



Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι ή σχάρα και ψήστε τις φέτες χαλουμιού για 1- 2 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένια κρούστα.



Στο ίδιο σκεύος μπορείτε να ψήσετε ελαφρά και τα ροδάκινα για λίγα δευτερόλεπτα (η θερμότητα θα αναδείξει τη φυσική τους γλυκύτητα).



Σε μια μεγάλη πιατέλα απλώστε την πράσινη σαλάτα, προσθέστε τα ντοματίνια, το αγγούρι, τα ψητά ροδάκινα και το ζεστό χαλούμι. Πασπαλίστε με τα μυρωδικά και τους ξηρούς καρπούς.



Ανακατέψτε όλα τα υλικά του dressing μέχρι να ομογενοποιηθούν και περιχύστε τη σαλάτα λίγο πριν το σερβίρισμα.

Πηγή: newsbeast.gr

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