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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου: Ανακοίνωσε τον Αμερικανό φόργουορντ, Ντόκτορ Μπράντλει (βίντεο)

ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ
clock 13:52 | 27/07/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Η Αναγέννηση συνεχίζει δυναμικά τη στελέχωση του ρόστερ της ενόψει της συμμετοχής της, στην Ελιτ Λιγκ, προσθέτοντας ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού φόργουορντ, Ντόκτορ Μπράντλει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Αναγέννηση ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Doctor Bradley, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο 24χρονος guard, με ύψος 2.04 μ., διαθέτει ένα ιδιαίτερο δυναμικό προφίλ που συνδυάζει αθλητικότητα και δημιουργία. Προέρχεται από το κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας αγωνιστεί στις Pine Bluff, New Mexico State, Salt Lake Community College, Cal State Fullerton και πιο πρόσφατα στο Bethune-Cookman University, κουβαλωντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Εχει την ικανότητά μεσα στο παρκέ να δημιουργεί ανισορροπίες, να αγωνίζεται σε περισσότερες από μία θέσεις της περιφέρειας και να προσφέρει λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προσθήκες της ομάδας μας για τη νέα σεζόν.

Doctor, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ

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