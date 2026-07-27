Ηράκλειο: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική ομάδα – Οκτώ συλλήψεις και ζημιά άνω των 270.000 ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/7) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχές του νομού Ηρακλείου, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε οργανωμένα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, καθώς και σε απάτες που φέρονται να προκάλεσαν ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οπότε και θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

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