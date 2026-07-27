Κρήτη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής Τοξικολογίας

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης».

Ο καθηγητής οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή μαζί με τον ιατροδικαστή Χανίων, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για το κύκλωμα που φέρεται να είχε δράση στα Χανιά και να περιλάμβανε πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.

Σε βάρος των δύο επιστημόνων έχει ασκηθεί δίωξη για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να συνέτασσαν ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής, με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλοίωση δικαστικών στοιχείων.

Στον καθηγητή Τοξικολογίας επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται οι οικονομικές συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η περίπτωση δικηγόρου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται με παράνομες αμοιβές.

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