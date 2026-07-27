Οικονομόπουλος: Δώρισε 10.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού

Ο Νίκος Οικονομόπουλος δώρισε 10.000 για να καλύψει τα έξοδα ενός εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού και η είδηση αυτή έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του σωματείου «Παιδική χαρά»

«Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλα επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο @nikos_oikonomopoulos_official να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά», γράφει η σχετική ανάρτηση.

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