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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κόμμα Καρυστιανού: Νέα ηχηρή παραίτηση στο προσκήνιο, ενώ την Παρασκευή έρχεται στο Ηράκλειο

Καρυστιανού
clock 15:36 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέοι κλυδωνισμοί αναμένονται τις επόμενες ώρες στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού "Ελπίδα για την Δημοκρατία".

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, τις επόμενες ημέρες ή και ώρες πρόκειται να δηλώσει την παραίτησή  του, κορυφαίο στέλεχος το οποίο είχε αποφασιστικό ρόλο στην επικοινωνία του κόμματος και στον καθορισμό των πολιτικών κινήσεων της κας Καρυστιανού. 

Πάντως η κα Καρυστιανού δεν δείχνει να επηρεάζεται από αυτές τις αποχωρήσεις και συνεχίζει δυναμικά τις περιοδείες της ανά την Ελλάδα. 

Στα πλαίσια των περιοδειών της, την ερχόμενη Παρασκευή θα βρίσκεται στο Ηράκλειο όπου θα έχει συναντήσεις με φίλους του κόμματος "Ελπίδα για την Δημοκρατία".

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