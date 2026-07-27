ΕΛΜΕΠΑ: Ισχυρή άνοδος και αυξημένη προτίμηση από τους υποψηφίους – Ξεχωρίζει η Πολυτεχνική Σχολή

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), το οποίο συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του μεταξύ των πλέον δυναμικών δημόσιων περιφερειακών Πανεπιστημίων της χώρας.

Το ΕΛΜΕΠΑ κατέγραψε ποσοστό πληρότητας 88%, καταλαμβάνοντας την 4η θέση μεταξύ των περιφερειακών πανεπιστημίων της Ελλάδας. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του Ιδρύματος στους υποψηφίους και επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή του πορεία. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 65% των επιτυχόντων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είχαν δηλώσει το Ίδρυμα στις τρεις πρώτες προτιμήσεις του μηχανογραφικού τους δελτίου, καταλαμβάνοντας την 3η θέση μεταξύ των περιφερειακών Πανεπιστημίων της Ελλάδας. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες ελκυστικότητας ενός Πανεπιστημίου, καθώς αποτυπώνει τη συνειδητή επιλογή των υποψηφίων. Επίσης, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 3η θέση των περιφερειακών Πανεπιστημίων, όσον αφορά στις δηλώσεις υποψηφίων ως 1η επιλογή.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2025. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση βάσης εισαγωγής μεταξύ όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος, κατά 1.890 μόρια (+15,10%), διαμορφώνοντας τη βάση του στα 14.405 μόρια, ενώ το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κατέγραψε αύξηση 1.570 μορίων (+13,63%), φθάνοντας τα 13.090 μόρια. Αντίστοιχα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά σημείωσε αύξηση 894 μορίων (+8,88%).

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελούν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η υψηλή πληρότητα των Τμημάτων μας, αλλά κυρίως το γεγονός ότι σχεδόν δύο στους τρεις επιτυχόντες μας επέλεξαν στις τρεις πρώτες προτιμήσεις τους, επιβεβαιώνει ότι το ΕΛΜΕΠΑ κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί την πιο ουσιαστική αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συνεχή αναβάθμιση της εκπαίδευσης, της έρευνας και των υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας.

Η ιδιαίτερα θετική πορεία των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που σχετίζεται με τη μεγάλη ζήτηση σε αντικείμενα μηχανικών αλλά και με την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής το 2025 και την πλήρη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των Τμημάτων της, ενισχύει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του Ιδρύματος. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στην ποιότητα των σπουδών, στην έρευνα, στη διεθνοποίηση, στη σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, ώστε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να αποτελεί ολοένα και περισσότερο μια συνειδητή επιλογή για τους νέους της χώρας».

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 - Μία δεύτερη ανάγνωση των στατιστικών των βάσεων εισαγωγής

Βάσεις 2026: Λιγότεροι φοιτητές στα ΑΕΙ, σχεδόν 10.000 κενές θέσεις - Η σχολή που εκτοξεύτηκε 7.500 μόρια