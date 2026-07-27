Φωτιά στη Μεσαρά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 ελικόπτερα

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Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Αληθινή στον Δήμο Φαιστού και στις 14:22 απεστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα.

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Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.

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