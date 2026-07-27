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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στη Μεσαρά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 ελικόπτερα

πυροσβεστική
clock 16:09 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Αληθινή στον Δήμο Φαιστού και στις 14:22 απεστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα.

ΦΩΤΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.

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