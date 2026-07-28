Ζιντάν: Και επίσημα προπονητής στην Εθνική Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Οι «τρικολόρ» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας με έναν από τους πλέον αναγνωρίσημους ανθρώπους του χώρου!

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Ο εμβληματικός πρώην αρχηγός των Μπλε ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της χώρας του και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή.

Ο Ζιντάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο επιτελείο του, στην πρόκληση του νέου αυτού πόστου και στο πάθος του για την εθνική ομάδα.

Αναλυτικά:



“Είναι μια συνέχεια, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Είχα προτάσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ή πέντε ετών που έκανα ένα διάλειμμα για να αναλάβω έναν σύλλογο. Και τις απέρριψα όλες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, επειδή ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω μετά την εμπειρία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, ξεκίνησα από τις ακαδημίες, πέρασα από όλα τα στάδια μέχρι την ανώτερη ομάδα, την κορυφή. Το μόνο πράγμα που με παρακινεί είναι να μπορώ να δουλέψω για αυτήν την ομάδα και για να συνεχίσει να κερδίζει”.

“Είναι μια τεράστια χαρά. Είμαι χαρούμενος με αυτό που μου συμβαίνει σήμερα. Είμαι συγκρατημένος, αλλά έχω πολλά συναισθήματα μέσα μου. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Αυτό είναι που με ωθεί”.

Για το αγωνιστικό στυλ της Γαλλίας στο μέλλον: “Θα δείτε σύντομα το στυλ. Θα το εξηγήσω στην επόμενη συνέντευξη Τύπου. Με παρακινεί το παιχνίδι. Ήμουν δεκάρι, αυτό που με παρακινεί είναι το να σκοράρω γκολ, το ίδιο το παιχνίδι. Έζησα στην Ισπανία για 25 χρόνια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο γήπεδο, ήμουν ηγέτης. Σήμερα, θέλω να γίνω ηγέτης, μέσα από την εμπειρία μου, μέσα από αυτό που πιστεύω ότι είμαι ως προπονητής. Θα το δείτε αυτό με τον καιρό”.

Για το αν περίμενε αυτή τη στιγμή: “Πέρασα τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια περιμένοντας αυτή την ημέρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος για αυτόν τον διορισμό, παρόλο που ταυτόχρονα συμβαίνουν κάποια δύσκολα πράγματα για μερικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κίλιαν. Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι να ξεκουραστεί μετά από αυτή τη μακρά σεζόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του και με τους άλλους παίκτες τον Σεπτέμβριο”.

Και συνέχισε: “Πάντα έβλεπα αυτή την ομάδα ως οπαδό, αλλά και ως προπονητή. Γι’ αυτό δεν ανέλαβα κάποια ομάδα. Από την επόμενη μέρα της απόφασης του Ντεσάν στις αρχές του 2025, με παρακίνησε η επιθυμία να γίνω ο επόμενος. Η συμφωνία επισφραγίστηκε μόλις συναντήθηκα με τον πρόεδρο”.

Για τις διαφορές σε σύλλογο και εθνική ομάδα: “Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι μια εντελώς διαφορετική δουλειά από ό,τι σε έναν σύλλογο. Δεν με τρομάζει. Εφόσον αυτό ήθελα να κάνω, θα έχω μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής μου ζωής και της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Είναι μια διαφορετική δουλειά, δεν έχω καμία δυσκολία με αυτό”.

Για το επιτελείο του: “Το στενό τεχνικό μου επιτελείο είναι ήδη στη θέση του. Είναι πρακτικά το ίδιο που είχα στη Ρεάλ Μαδρίτης με ίσως 2-3 προσθήκες. Είμαι αρκετά πιστός, όπως και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι”.

Αναλυτικά οι τίτλοι που κατέκτησε ο Ζιζού με την Ρεάλ

3 UEFA Champions League: 2016, 2017, 2018 (έγινε ο μοναδικός προπονητής με τρία συνεχόμενα τρόπαια)



2 Πρωταθλήματα Ισπανίας (La Liga): 2017, 2020



2 Super Cup Ευρώπης (UEFA Super Cup): 2016, 2017



2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων FIFA: 2016, 2017



2 Super Cup Ισπανίας (Supercopa de España): 2017, 2020

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